Đà Nẵng: "Tối hậu thư" của quận Sơn Trà đối với chung cư Monarchy block B bây giờ ra sao?

Ông Hoàng Công Thanh – Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà - vừa cho biết, mặc dù quận đã nhiều lần đôn đốc yêu cầu Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng - chủ đầu tư dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B thực hiện văn bản của UBND quận, thông báo người dân đang ở trái phép ra khỏi chung cư sai phạm, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn "lì ra" trong việc thực hiện quyết định của quận.

“Chúng tôi nhiều lần yêu cầu, đôn đốc chủ đầu tư dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B thực hiện việc thông báo, yêu cầu người dân đang sống trong công trình sai phép này ra ngoài nhưng chủ đầu tư vẫn ù lì. Đến nay, phía chủ đầu tư vẫn chưa gửi phương án khắc phục sai phạm nên quận cũng chờ quyết định của cấp có thẩm quyền cao hơn”- ông Hoàng Công Thanh nói.

Cũng theo ông Thanh, sau nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư tự giác hợp tác không được, UBND quận đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và xin ý kiến UBND TP, nhưng đến này vụ việc vẫn chưa có chuyển biến.

“Hiện UBND quận Sơn Trà đang chờ quyết định cũng như chỉ đạo của UBND TP về việc xử lý đối với những sai phạm tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp và các lực lượng đang tập trung phòng chống dịch nên việc xử lý chưa quyết liệt.

Trước đó, đầu tháng 7/2021, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan rà soát, báo cáo sai phạm tại dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B để sớm ra quyết định xử lý.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng phải khẩn trương hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác theo đúng quy định pháp luật (nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng...).

Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì rà soát, báo cáo về các nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư; Sở TN&MT xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch tại dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B. Các đơn vị hoàn thành, báo cáo UBND TP xem xét quyết định, đồng thời gửi hồ sơ cho Sở Xây dựng trước ngày 10/7.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài chính và Sở TN&MT về sự việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp, báo cáo đầy đủ và nêu quan điểm rõ ràng về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng và các nội dung khác có liên quan, báo cáo UBND TP xem xét quyết định trước ngày 20/7.

Tuy nhiên theo ông Hoàng Công Thanh, đến nay đã gần hết tháng 7/2021, nhưng sự việc vẫn chưa có chuyển biến gì mới và UBND quận vẫn đang chờ chỉ đạo của UBND TP về vụ việc.

Như vậy, sau gần 3 tháng kể từ ngày UBND quận Sơn Trà ra "tối hậu thư"(ngày 11/5), cùng với đó các sở ngành Đà Nẵng ban hành phát lệnh “đe doạ” cắt nước, cắt điện, thu hồi giấy đăng ký kinh doanh… đối với các hộ sinh sống trái phép tại công trình này, thì gần như các văn bản của các cấp chính quyền Đà Nẵng “vô nghĩa” đối với chủ đầu tư công trình này (!?)

Trước đó như VietTimes đã đưa tin, trong quá trình kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND quận Sơn Trà phát hiện sai phạm tại dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B do Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư không có chứng nhận đầu tư vì chưa thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước theo lĩnh vực liên quan.

Tiếp tục kiểm tra, chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B; chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch, chưa nộp phạt chậm nộp tiền sử dụng đất theo thời gian gia hạn liên quan đến Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Đặc biệt, mặc dù chủ đầu tư vẫn đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh thiết kế hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC), hạng mục nghiệm thu công trình vẫn chưa hoàn thành, dự án chưa đủ điều kiện để bán căn hộ... nhưng chủ đầu tư vẫn tiến hành bán và bàn giao căn hộ cho khách hàng vào ở.

Không những vậy, khi cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động công trình, yêu cầu chủ đầu tư thông báo cho khách hàng sống trong khu chung cư ra ngoài cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ cũng như thủ tục pháp lý thì chủ đầu tư vẫn có thái độ bất hợp tác và tiếp tục bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Với những sai phạm nêu trên, ngày 6/5, UBND quận Sơn Trà tổ chức cuộc họp các vấn đề liên quan đến hoạt động của chung cư Monarchy với sự tham dự của chủ đầu tư, ban quản lý, đơn vị vận hành chung cư Monarchy block B và các cơ quan chức năng có liên quan.

Sau cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà yêu cầu, chủ đầu tư thông báo cho người dân đang ở tại block B Chung cư Monarchy tự di dời ra khỏi chung cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày 11/5. Sau 30 ngày, nếu người dân vẫn chưa thực hiện việc di dời, chủ đầu tư phải có biện pháp di dời người dân ra khỏi chung cư. Trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện, UBND quận sẽ báo cáo, đề xuất UBND TP xử lý theo quy định.

Công trình Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B được xây dựng tại lô đất 4 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo - Trần Quang Diệu - An Trung 2 - An Trung 3, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Theo giấy phép xây dựng được cấp, cấp công trình rình là công tdân dụng cấp I, quy mô 34 tầng (1 tầng hầm và 33 tầng công trình). Tổng số lượng nhà (căn hộ): 800 căn, trong đó có 19 shophouse và 781 căn hộ. Diện tích khu đất là 8.967,7m2; diện tích xây dựng tầng 1 là 3.142m2. Tổng diện tích sàn là 90.559m2. Mật độ xây dựng: 35,3%.

Dự án có tổng diện tích đậu xe là 13.715m2. Trong đó, bố trí tại tầng hầm là 6.641m2, tầng lững là 1.130m2, tầng 1 là 1.944m và bãi xe thông minh 2 lớp là 4.000m2.

Công trình được khởi công ngày 10/10/2017.