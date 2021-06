Sai phạm ở Chung cư Monarchy Block B: Sở Xây dựng Đà Nẵng kiến nghị dừng hoạt động toàn bộ toà nhà

Dừng hoạt động công trình, di dời toàn bộ cư dân ra ngoài toà nhà

Chiều ngày 10/6, ông Phùng Phú Phong – Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa có báo cáo UBND TP Đà Nẵng về việc xử lý sai phạm tại công trình Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B.

Cụ thể, Sở Xây dựng kiến nghị dừng hoạt động công trình, di dời toàn bộ dân ra khỏi công trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản để khắc phục hậu quả do chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Cũng theo Sở Xây dựng, theo pháp luật về xây dựng và quy định pháp luật về PCCC, cơ quan quản lý nhà nước đầy đủ các thủ tục để tạm dừng hoạt động công trình (dừng hoạt động công trình nếu không khắc phục sau thời hạn quy định) do không đảm bảo điều kiện về PCCC.

Chính vì vậy, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP giao Công an TP kiểm tra, xem xét tạm đình chỉnh hoạt động (đình chỉ hoạt động nếu không khắc phục sau thời hạn quy định-tối đa 30 ngày) do vi phạm trong lĩnh vực PCCC. Đồng thời cơ quan công an căn cứ cái sai phạm xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, trên cơ sở văn bản tạm đình chỉnh hoạt động, cơ quan công an yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng hoạt động công trình; có trách nhiệm tổ chức di dời người dân ra khỏi công trình; đồng thời có trách nhiệm đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các cư dân, giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện,

Đối với chính quyền sở tại, Sở Xây dựng kiến nghị giao cho UBND quận Sơn Trà tổ chức thực hiện việc cưỡng chế tạm dừng hoạt động trường hợp chủ đầu tư không thực hiện. Công an quận Sơn Trà căn cứ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND TP (hoạt động kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện; bàn giao căn hộ cho khách hàng không đủ điều kiện) để rà soát, thu hồi sổ đăng ký tạm trú đã cấp và quản lý cư dân theo đúng quy định.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND TP giao cho Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng căn cứ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND TP (hoạt động kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện; bàn giao căn hộ cho khách hàng không đủ điều kiện) để chấm dứt hợp đồng cung cấp điện theo đúng quy định.

Về thủ tục về nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan đến tổ chức nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định của Luật Xây dựng 2014 (điều chỉnh, bổ sung năm 2020). Trong thời gian chưa hoàn thành các thủ tục có liên quan, nghiêm cấm chủ đầu tư tiếp tục kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện và cấm bàn giao căn hộ có khách hàng vào ở.

Thêm nhiều sai phạm

Như VietTimes đã đưa tin, dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy do Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư là dự án phức hợp gồm 2 khối nhà: Khối nhà A (Block A) và Khối nhà B (Block B). Trong đó, Khối nhà A được cấp phép xây dựng từ năm 2012 (cấp phép bổ sung năm 2016) với quy mô công trình gồm 18 tầng (16 tầng + 02 tầng kỹ thuật), công trình đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng từ năm 2017. Liên quan đến nội dung báo chí phản ảnh trong thời gian qua là Khối nhà B thuộc dự án nêu trên.

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Block B có địa điểm xây dựng trên khu đất 4 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo – Trần Quang Diệu – An Trung 2 – An Trung 3 (thuộc địa phận phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.) Khu đất xây dựng có diện tích là 8.967,7m2, tổng diện tích sản là 90.559m2, mật độ xây dựng 35,5%.

Dự án là công trình dân dụng cấp 1, có quy mô 34 tầng (1 tầng hầm và 33 tầng công trình). Tổng số lượng nhà (căn hộ): 800 căn, trong đó: 19 shophouse và 781 căn hộ. Tổng diện tích đậu xe là 13.715m2 được bố trí tại tầng hầm là 6.641m2 , tầng lững là 1.130m2 , tầng 1 là 1.944m2 , bãi xe thông minh 2 lớp diện tích 4.000m2. Công trình được khởi công ngày 10/10/2017, đến nay công trình cơ bản đã xây dựng xong và đã bàn giao một số căn hộ cho khách hàng vào ở.

Về hồ sơ pháp lý, dự án chưa được UBND TP Đà Nẵng có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Về nghĩa vụ tài chính, hiện chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với TP số tiền hơn 106,4 tỷ đồng do xác định giá thu tiền sử dụng đất thấp hơn giá đất do Hội đồng Thẩm định giá đất thẩm định; chủ đầu tư chưa nộp số tiền thất thu (10% tiền sử dụng đất) theo Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012 của Thanh tra chính phủ; chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch làm thay đổi về hệ số, mật độ, chiều cao công trình; chưa nộp phạt chậm nộp tiền sử dụng đất…

Cũng theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, tính đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư chưa lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP trước khi đưa dự án vào vận hành.

Về công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC), hiện nay, dự án chưa được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu công tác PCCC theo quy định. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã có thay đổi một số hạng mục PCCC. Vì vậy, hiện nay chủ đầu tư đang làm thủ tục hồ sơ để điều chỉnh thiết kế về PCCC tại dự án.

Về công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, hiện dự án vẫn chưa được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra và chấp thuận nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

Về kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng khẳng định, dự án chưa có văn bản thông báo về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán của cơ quan có thẩm quyền (Sở Xây dựng). Trường hợp này trước đây (năm 2018), chủ đầu tư có nộp hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện để bán nhưng do dự án chưa có văn bản về chấp thuận chủ trương đầu tư, vì vậy Sở Xây dựng chưa có cơ sở để xem xét xác nhận nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định.