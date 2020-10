Đà Nẵng: Học sinh được nghỉ học vì áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến mưa lũ và ngập lụt có thể xảy ra khi áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ vào hôm nay (ngày 16/10). Đồng thời thực hiện Công điện của UBND TP Đà Nẵng về việc tập trung khắc phục hậu quả và ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các trường học thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học ngày 17/10 để các trường học khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ra.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường học rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống mưa, gió lớn theo các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Đồng thời tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả và báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có) về Sở GD&ĐT trước 16h ngày 17/10 để tổng hợp.

Cũng ngày, dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13h ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1h ngày 17/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, chiều tối và tối nay (ngày 16/10), trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6-7. Từ nay đến ngày 21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ chiều nay (16/10) đến ngày 21/10 ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-700mm, có nơi trên 800mm; ở Bắc Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến 400-500mm, có nơi trên 500mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 300-400mm, có nơi trên 450mm; Từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm.