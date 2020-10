Học sinh Đà Nẵng nghỉ học vì mưa lớn

Theo thông báo, Sở GD&ĐT TP cho toàn thể học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng nghỉ học từ trưa ngày 8/10 cho đến khi có thông báo mới. Đối với các trường có học bán trú, nhà trường thông báo phụ huynh đón học sinh sau buổi học sáng nay, đảm bảo an toàn, chu đáo. Trong lúc mưa to, phụ huynh, học sinh, sinh viên cần lưu ý thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông khi đưa đón con em trước cổng trường.

Sở GD&ĐT TP yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống ngã đổ cây xanh trong trường học; kiểm tra hệ thống quạt trần, thiết bị điện, dây điện, cáp viễn thông đảm bảo độ cao an toàn, không gây nguy hiểm khi đi lại; kiểm tra, chằng chống tường rào, cổng ngõ, trần nhà, mái nhà; che chắn phòng học, phòng làm việc và các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng do mưa to, gió lớn.

Đối với các trường học ở các khu vực ngập úng, thấp trũng, những nơi có công trình, cầu cống không an toàn,… có thể gây nguy hiểm cho giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh, học viên, nhất là học sinh nhỏ tuổi (trung học cơ sở, tiểu học, mầm non) thì thủ trưởng đơn vị chủ động liên lạc với phụ huynh để đưa đón học sinh ra về an toàn. Đặc biệt là những nơi đông phương tiện giao thông, nước ngập; có bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, trơn trượt, khu vực ngập nước; có phương án di dời tài sản, tài liệu đến vị trí an toàn…

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phát đi công điện khẩn về công tác phòng, chống mưa lũ, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài trên địa bàn. Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, các sở ban ngành khẩn trương triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét, sạt lở đất; khẩn trương triển khai ngay phương án sơ tán nhân dân, có phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết… Đặc biệt lưu ý đảm bảo thực hiện nghiêm các nội dung biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Riêng đối với ngành GD&ĐT, UBND TP chỉ đạo Sở GD&ĐT thông báo cho học sinh các trường trên địa bàn huyện Hòa Vang nghỉ học từ sáng ngày 8/10, các trường trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ nghỉ học từ trưa ngày 8/10.Đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học trong những ngày tiếp theo.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thủy văn, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia và các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên. Mực nước lúc 7h00 ngày 8/10 trên một số sông như sau: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 9.02m - trên BĐ3: 0.02m; Sông Cẩm Lệ tại Cẩm lệ: 1.27m - trên BĐ1: 0.27m. Dự báo lũ trên các sông địa bàn TP Nẵng còn đang tiếp tục lên.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ và trường gió Đông nên tại TP Đà Nẵng từ hôm nay (8/10) đến hết ngày 10/10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.