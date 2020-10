Đà Nẵng: Đưa dây chuyển sản xuất vi mạch điện tử SMT đầu tiên vào hoạt động

Đây là dự án Công nghệ thông tin kỹ thuật cao đầu tiên về Nghiên cứu sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao Surface Mount Technology (SMT) được khánh thành, do Công ty CP Trungnam EMS đầu tư thực hiện tại Khu CNTT tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park) và sản phẩm do chính đội ngũ công nhân, kỹ sư Đà Nẵng thực hiện.

Tại sự kiện lần này, Trungnam EMS đưa vào hoạt động 3 dây chuyền sản xuất với công suất lên đến 6,2 triệu sản phẩm trong một năm. Trong thời gian tới, Trungnam EMS tiếp tục mở rộng khu sản xuất áp dụng công nghệ hiện đại với nhà xưởng khu A2B4, trong đó tầng 1 có 8 dây chuyền sản xuất với công nghệ SMT và tầng 2 sản xuất linh kiện điện tử nhằm cung cấp thiết bị, sản phẩm điển tử đạt tiêu chuẩn quốc tế cho khu vực và thế giới.

Sự kiện mở đầu cho hướng phát triển sản phẩm lĩnh vực CNTT và công nghệ cao ở Đà Nẵng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong định hướng phát triển kinh tế trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Ông Peter Huynh– Giám Đốc Điều hành Trungnam EMS, người có 20 năm kinh nghiệm làm việc với các Công ty Công nghệ tại Thung Lũng Silicon, Hoa Kỳ - cho biết, Trungnam EMS đang nỗ lực để làm chủ quy trình sản xuất các sản phẩm, đạt quy chuẩn nghiêm ngặt do theo tiêu chuẩn công nghệ cao của Thung lũng Silicon. Dự án Nghiên cứu sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao SMT là bước khai mở đầu tiên đối với định hướng phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin của Đà Nẵng tại Danang IT Park.

“Điều này thực sự không dễ dàng khi Hoa Kỳ luôn được xếp hạng top 5 về tiêu chuẩn công nghệ thế giới. Nên đích thân Trungnam EMS phải trực tiếp tìm kiếm và tuyển dụng đội ngũ kỹ sư cao cấp, đạt được các tiêu chí và kinh nghiệm, tài năng và cống hiến gắn bó với dự án” – ông Peter Huynh chia sẻ.

Cũng theo ông Peter Huynh, ước tính một kỹ sư vận hành được một công đoạn dây chuyền SMT cần thời gian huấn luyện 180 ngày, đạt tối thiểu 5 chứng chỉ vận hành, tổng số lượng chứng chỉ cần đạt được là gần 50 chứng chỉ để toàn bộ đội ngũ kỹ sư vận hành được các dây chuyên này.

Mức kinh phí đầu tư là hơn 45.000 USD cho một nhân sự, hoàn toàn do nguồn vốn độc lập của Trungnam EMS. Và với tham vọng này, Trungnam EMS tin tưởng sản phẩm sẽ được thiết kế và sản xuất bởi đội ngũ kỹ sư vận hành là người Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến – Tổng Giám đốc Trung Nam Group, Danang IT Park có tổng quy mô 341 ha, được Trung Nam đầu tư theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích 131 ha cùng tổng mức đầu tư 47 triệu USD đã được Trung Nam hoàn thiện cơ sở hạ tầng, được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 27/QĐ-TTg về việc thành lập, có hiệu lực từ ngày 6/1/2020. Riêng giai đoạn 2 có diện tích 210ha với tổng mức đầu tư 74 triệu USD sẽ được Trung Nam triển khai khớp nối đồng bộ ngay sau khi UBND TP. Đà Nẵng bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

“Trung Nam EMS được thành lập với mục tiêu chuyên môn hoá, phụ trách vận hành, quản lý– Danang IT Park. Hiện Trungnam EMS đã hoàn tất đầu tư 5 nhà xưởng chuyên dụng phục vụ CNTT và truyền thông với quy mô 2 tầng; 1 nhà showroom quy mô 3 tầng tại khu vực A2; và 1 nhà xưởng 2 tầng đạt tiêu chuẩn nhà xưởng công nghệ cao, tích hợp các tính năng phụ trợ đa mục đích sử dụng.

Và Danang IT Park được xây dựng với tầm nhìn sẽ trở thành một trong những cộng đồng phát triển công nghệ thông tin tốt nhất Châu Á tại TP Ðà Nẵng theo mô hình thung lũng Silicon của Hoa Kỳ”- ông Nguyễn Tâm Tiến chia sẻ.