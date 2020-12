Đà Nẵng: Đại biểu đề xuất người dân phải có chỗ đỗ xe mới được mua ô tô

VietTimes – Đại tá Chử Văn Dũng - Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an - cho biết: Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có thư đề nghị gia đình bà Thoa động viên bà sớm về nước trình diện và thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.