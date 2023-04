Cuộc đua xuống đáy giá iPhone tại Việt Nam

Đơn cử như mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đã được điều chỉnh giảm giá về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt, lần lượt có giá khởi điểm là 25 triệu đồng và 27 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

Với mức giá này, iPhone 14 Pro đã giảm 700.000 đồng so với tháng trước và giảm 6,7 triệu đồng so với mức giá niêm yết, còn iPhone 14 Pro Max giảm 1,7 triệu đồng so với tháng trước và giảm tới 9,9 triệu đồng so với giá niêm yết.

Theo khảo sát của VietTimes, tại một số hệ thống cửa hàng phân phối Apple nổi tiếng, giá bán iPhone cũng giảm đáng kể và có chênh lệch giữa các cửa hàng.

Cụ thể, hệ thống cửa hàng Hoàng Hà Mobile đang niêm yết giá iPhone 14 Pro Max thấp nhất, ở mức 26,79 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Sau đó là chuỗi cửa hàng CellphoneS với mức giá niêm yết là 26,89 triệu đồng, tại FPT Shop là 26,99 triệu đồng và tại Thegioididong là 27,09 triệu đồng.

Do giá iPhone đã trải qua nhiều biến động từ đầu năm đến nay, nhiều chủ tịch của các công ty sở hữu chuỗi bán lẻ lớn nhất đều lên tiếng bày tỏ quan ngại và nhắc đến vấn đề giá cả của sản phẩm này.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (AGM 2023) vừa diễn ra, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Retail, đã đánh giá iPhone Việt Nam hiện nay đang ở mức giá thấp nhất thế giới và các đơn vị kinh doanh hầu hết đang lỗ. Song, dù lỗ thì doanh nghiệp vẫn phải làm, các bên hạ giá buộc phía công ty cũng phải hạ theo.

“Dĩ nhiên trong quá trình thị trường khó khăn sẽ có “đánh nhau”, nhưng lâu dài chỉ kéo nhau xuống, chả ăn được của nhau đâu. Cuộc chiến về giá, chúng tôi đánh giá không phải là bài toán hay. Ngắn hạn thị trường hạ, chúng tôi cũng sẽ hạ để bán được hàng”, bà Điệp cho biết.

Theo lãnh đạo của FPT Retail, tính đến cuối năm 2022, sản phẩm Apple đang chiếm 50% tỷ trọng tổng doanh thu của FPT Shop, lúc cao điểm có thể lên tới 65%.

Về định hướng phát triển của FPT Shop với mảng sản phẩm Apple, lãnh đạo FPT Retail vẫn xem đây là hệ sinh thái tốt nhất trên thị trường công nghệ hiện nay. Tệp khách hàng là “fan” của Apple đang lớn và khi đã dùng sản phẩm của hãng thì rất khó để chuyển qua hệ điều hành khác.

Trong khi đó, lãnh đạo của một đối thủ đáng gờm với FPT Shop là ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động, cũng đã có những chia sẻ về chiến lược mới với các sản phẩm Apple tại AGM 2023.

Từ trước đến nay, Thegioididong vốn được biết đến là chuỗi cửa hàng bán lẻ các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là sản phẩm Apple, với mức giá bán thường cao hơn mặt bằng chung của các hệ thống khác, thậm chí có những thời điểm giá chênh nhau cả vài triệu đồng.

Ông Tài cho rằng, Thegioididong trước đây đã không quá căn ke về chênh lệch giá giữa mình và các đối thủ, từ đó tạo khe hở để đối thủ kiếm khách hàng. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ sớm chấm dứt và đối thủ cũng không thể lợi dụng việc chênh lệch giá.

"Với vai trò nhà đầu tư, nếu các bạn cũng đầu tư vào các đối thủ cạnh tranh, các bạn sẽ nghe thấy tiếng rên xiết trong thời gian sắp tới, và nó sẽ kéo dài chứ không phải ngắn hạn đâu. Các bạn chuẩn bị cho tinh thần đó đi ", ông Tài khẳng định./.