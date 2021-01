Con người đã từng có khả năng "ngủ đông" trong quá khứ

Mặc dù rất khó để khẳng định chính xác, nhưng các nhà nghiên cứu đã kết hợp các quan sát từ hóa thạch và tin rằng con người đã từng có thời điểm ngủ đông trong quá khứ xa xưa. Kết quả cho thấy thông qua các bằng chứng như cấu trúc và sự phát triển của xương theo thời gian, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích nhưng gì con người đã ăn và làm trong mỗi chu kỳ theo mùa.

Homo sapiens hay còn được gọi là người tinh khôn đã phát triển từ cách đây khoảng 300.000 năm trước. Trong nghiên cứu này, các nhà cổ sinh vật học từ Hy Lạp và Tây Ban Nha đã nghiên cứu bằng chứng hóa thạch cách đây khoảng 500.000 năm trước. Nhóm cổ sinh vật học đã kiểm tra bộ sưu tập xương của người tinh khôn ở hố xương Sima de los Huesos nằm ở khu vực khảo cổ Atapuerca, Tây Ban Nha để tìm ra bằng chứng về bệnh cường cận giáp sau khi xem xét kỹ lưỡng các tài liệu.

Tại địa điểm khảo cổ này, các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 1.600 hóa thạch của người tiền sử. Theo các nhà nghiên cứu, hang động là nơi trú ẩn tự nhiên, nó là một ví dụ rõ nét về kiểu định cư ban đầu khi con người phát triển các công cụ phục vụ nông nghiệp và trồng trọt. Ngoài ra, người tinh khôn thời xưa cũng đã ở trong những hang động này trong một thời gian dài và họ cũng đã phải trải qua những mùa đông vô cùng lạnh lẽo.

Ngày nay chúng ta đều biết rằng những loài động vật ngủ đông thường phải trải qua giai đoạn chuẩn bị lương thực hoặc tích trữ năng lượng dưới dạng chất béo để vượt qua những mùa đông khắc nghiệt. Điều này cho thấy tổ tiên của chúng ta cũng phải trải qua những mùa đông như vậy và họ phải tìm cách để sống sót qua những mùa đông lạnh giá.

Các nhà khoa học đã tìm thấy những ví dụ về sự phá hủy hoặc suy yếu của các bộ xương do bệnh tật gây ra. Vì tính chất chu kỳ xảy ra hàng năm nhưng không liên tục, các nhà khoa học cho rằng họ có thể xác định được chính xác những ảnh hưởng của thời tiết với sự sống còn của tổ tiên chúng ta. Nhóm nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi phát hiện thấy một lỗ nhỏ dưới những thớ cơ và tình trạng viêm xơ nang xương, tiêu xương dưới sụn, các khối u màu nâu, xương mới dười màng xương, sụn chêm và các khoảng trống giữa chúng, chứng nhũn sọ và gờ cong trên xương sườn của những người tinh khôn trẻ. Kết quả phân tích cho thấy, những người tinh khôn này đã bị tuyệt chủng do bị còi xương, cường cận giáp thứ phát và suy thận. Chúng tôi nghĩ rằng, những bệnh trên chủ yếu là do người tinh khôn xưa đã phải trải sự giá lạnh của mùa đông trong những hang động".

Theo dự đoán của các nhà nghiên cứu, tổ tiên con người đã chọn cách "ngủ đông" trong những hang động để vượt qua mùa đông lạnh giá một cách an toàn. Để có thể làm được điều này, người tinh khôn xưa đã phải hy sinh nguồn dinh dưỡng nạp từ thức ăn và vitamin D từ mặt trời. Có lẽ sự trao đổi chất của tổ tiên loài người khác xa so với chúng ta bây giờ. Để ngủ đông, cơ thể loài người khi đó phải đốt đủ nguồn nhiên liệu từ thực phẩm để duy trì nhiệt độ. Chưa dừng lại ở đó, cơ thể còn phải tích trữ và thải ra ngoài một cách an toàn để tồn tại.

Việc hiểu được cách tổ tiên chúng ta ngủ đông thế nào sẽ giúp các nhà khảo cổ học hiểu được tại sao người tinh khôn có thể tồn tại và tiến hóa thành người hiện đại như ngày này.

Theo Popular Mechanics