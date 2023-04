Những điều ít người biết về tỉ phú công nghệ Steve Ballmer

Những điểm chính

Không giống như người bạn nổi tiếng, Steve Ballmer vẫn tốt nghiệp Đại học hạng xuất sắc về Toán học và Kinh tế. Tuy nhiên, thời gian học tại Trường Kinh doanh Stanford của ông bị gián đoạn khi Gates thuyết phục ông kinh doanh.

Ballmer phụ trách nhóm các nhà phát triển tạo ra một hệ điều hành cho IBM. Năm 1992, ông cũng lãnh đạo nhóm làm việc trên NET framework.

Ballmer đã đạt được vị trí Giám đốc điều hành vào năm 2000. Ở vị trí mới của mình, ông đã khuyến khích sự sáng tạo của các nhà phát triển và kết quả là Xbox được ra đời và doanh thu của công ty đã tăng lên một cách chóng mặt.

Steve Ballmer là ai?

Steven Anthony “Steve” Ballmer là một doanh nhân người Mỹ được biết đến với vai trò là Giám đốc điều hành của Microsoft từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 2 năm 2014. Ông đã dành 34 năm sự nghiệp của mình để làm việc cho Microsoft. Được biết, Ballmer là nhân viên thứ 30 được thuê tại công ty. Sau thời gian dài làm việc tại Microsoft, Steve đã mua Los Angeles Clippers. Ông hiện dành thời gian nuôi dưỡng niềm đam mê bóng rổ và đầu tư vào các hoạt động từ thiện cùng vợ.

Đầu đời

Steve Ballmer sinh ngày 24 tháng 3 năm 1956 tại Detroit, Michigan. Ông có một người em gái, Shelly. Cha ông là một nhà quản lý giàu có tại Ford Motor Company. Steve Ballmer sống một cuộc sống giàu có ngay từ khi còn trẻ.

Ông lớn lên ở Farmington Hills, Michigan và theo học tại một trường dự bị đại học tư thục, Detroit Country Day School ở Beverly Hills, Michigan. Trong những ngày còn đi học, Ballmer đã tham gia các khóa học nâng cao tại Đại học Công nghệ Lawrence. Ông đã tốt nghiệp trường Detroit Country Day với tư cách thủ khoa.

Ballmer tiếp tục học tại Đại học Harvard, nơi ông gặp và làm quen với Bill Gates. Khi theo học tại Harvard, ông quản lý đội bóng đá Harvard Crimson và làm việc với tờ báo Harvard Crimsons cũng như Harvard Advocate. Năm 1977, Ballmer tốt nghiệp xuất sắc tại Harvard với bằng Cử nhân Văn học về toán ứng dụng và kinh tế.

Sau một thời gian ngắn làm việc tại Procter & Gamble, Ballmer đã cố gắng viết kịch bản khi sống ở Hollywood. Sau một thời gian, ông đã bỏ viết để tiếp tục theo học tại Stanford Graduate School of Business. Tuy nhiên Ballmer đã không bao giờ hoàn thành khóa học này do ông Bill Gates đã thuê ông làm giám đốc kinh doanh cho một công ty mới thành lập - Microsoft.

Sự nghiệp

Steve Ballmer chỉ phải mất một vài năm sau khi tốt nghiệp đại học để tìm công việc phù hợp với mình. Vào năm 1980, ông đã tìm thấy ngôi nhà của mình ở Microsoft.

Procter & Gamble

Ban đầu, Ballmer làm Trợ lý Giám đốc Sản phẩm tại Procter & Gamble trong hai năm sau khi tốt nghiệp. Được biết, vào thời điểm đó ông làm việc chung văn phòng với Jeff Immelt, CEO tương lai của General Electric.

Microsoft

Sau một thời gian ngắn viết kịch bản ở Hollywood, Ballmer bỏ học tại Stanford để chấp nhận lời đề nghị của Bill Gates để gia nhập Microsoft với tư cách là nhân viên thứ 30 vào ngày 11 tháng 6 năm 1980. Lúc đó, ông là giám đốc kinh doanh đầu tiên mà ông Gates thuê.

8% cổ phần

Ballmer là người có công trong việc tái cơ cấu Microsoft trong quá trình thành lập vào năm 1981. Trong gia đoạn IPO, ông đã được trao 8% cổ phần của công ty. Được biết, Ballmer đã nắm giữ tất cả cổ phần cho đến năm 2003, trước khi bán 39,3 triệu cổ phiếu. Điều này đã giảm tỷ lệ sở hữu của Ballmer xuống còn 4%.

Trưởng phòng phát triển hệ điều hành trong những năm 1980

Trong quá trình phát triển của Microsoft với tư cách là một gã khổng lồ công nghệ, Ballmer đứng đầu nhóm các nhà phát triển làm việc trên một hệ điều hành cho một hợp đồng với IBM. Đây là tiền đề trong việc tạo ra MS-DOS và sau này là Microsoft Windows.

Phó chủ tịch điều hành, bán hàng và hỗ trợ

Vào tháng 2 năm 1992, Ballmer được chỉ định lãnh đạo một nhóm các nhà phát triển nội bộ làm việc trên .NET framework. Với tư cách là Phó chủ tịch điều hành bán hàng và hỗ trợ, Ballmer có thể điều hành dự án .NET.

Chủ tịch Microsoft

Từ tháng 7 năm 1998 đến tháng 2 năm 2001, Steve Ballmer là người lãnh đạo thứ hai của Microsoft. Với vị trí này, ông đã vạch ra tầm nhìn dài hạn cho các công nghệ tương lai mà Microsoft cần để cạnh tranh.

Giám đốc điều hành

Tháng 1 năm 2000, Ballmer được bổ nhiệm làm CEO của Microsoft. Dưới sự lãnh đạo của ông, Microsoft bắt đầu cho phép các nhà phát triển thử nghiệm nhiều loại sản phẩm đa dạng. Sự lãnh đạo của Ballmer là một thành công lớn cho Microsoft. Công ty đã chứng kiến doanh thu hàng năm tăng từ 25 tỉ USD lên 70 tỉ USD và thu nhập ròng tăng 215%.

Nghỉ hưu

Ballmer thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Microsoft vào tháng 2 năm 2014. Ông rời khỏi Hội đồng quản trị vào tháng 8 cùng năm. Một số người cho rằng điều này là do những sai lầm của ông trong việc phát triển điện thoại di động. Tuy nhiên, ông vẫn giữ một lượng lớn cổ phần của Microsoft. Trong thông báo nghỉ hưu của mình, Ballmer tuyên bố rằng quyết định của ông là do Microsoft cần có một ban lãnh đạo mới dài hạn cho quá trình chuyển đổi của công ty.

Steve Ballmer đã làm những gì?

Hầu hết những thành tựu của Steve Ballmer đều xoay quanh thành tích của ông với tư cách là nhân viên của Microsoft. Ngoài ra, ông và vợ cũng thường xuyên tham gia các hoạt động quyên góp từ thiện khác nhau.

Doanh thu hàng năm của Microsoft tăng gấp ba lần

Trong nhiệm kỳ làm Giám đốc điều hành của mình, ông đã giúp doanh thu hàng năm của công ty tăng gấp 3 lần từ 25 tỉ USD lên 70 tỉ USD. Trên thực tế, sự gia tăng này cũng khiến giá trị cổ phiếu mà Ballmer nắm giữ tăng lên. Do đó, thành công của đối với việc quản lý Microsoft là lý do chính góp phần tạo ra khối tài sản khổng lồ của ông.

Đứng đầu sự phát triển của hệ điều hành Microsoft

Ballmer dẫn đầu dự án bằng cách lãnh đạo một nhóm các nhà phát triển nội bộ hệ điều hành cho một hợp đồng của IBM. Hệ điều hành này đã trở thành MS-DOS. Theo thời gian, sự phát triển này đã dẫn đến Windows và giúp định hình giao diện người dùng máy tính như hiện tại. Điều đáng chú ý là trong nhiệm kỳ của mình tại Microsoft, ông cũng đã triển khai nhiều dự án đa dạng như Xbox và Zune.

USAFacts.org

Năm 2017, ông đã ra mắt trang web USAFacts.org - một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu giáo dục mọi người về doanh thu, chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ và tác động xã hội. Ballmer được cho là đã đóng góp 10 triệu USD để tài trợ cho các nhóm nghiên cứu trên trang web này.

Quyên góp từ thiện

Trong suốt nhiều năm, Ballmer đã quyên góp cho hàng loạt tổ chức khác nhau. Trong số đó, ông hỗ trợ 50 triệu USD cho Đại học Oregon. Ông cũng tặng một món quà ước tính trị giá 60 triệu USD cho khoa khoa học máy tính của Đại học Harvard.

Steve Ballmer: Các mối quan hệ và cuộc sống cá nhân

Giá trị tài sản

Được biết, Ballmer là người thứ 9 có giá trị tài sản cán mốc 100 tỉ USD . Ước tính ông hiện đang sở hữu 4% cổ phần của Microsoft, tương đương khoảng 333 triệu cổ phiếu. Kết hợp với mức định giá 2,6 tỉ USD cho LA Clippers khiến Steve Ballmer trở thành một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới

Kết hôn

Steve Ballmer kết hôn với Connie Snyder vào năm 1990. Connie Ballmer là đồng sáng lập Partners for Our Children có trụ sở tại tiểu bang Washington. Được biết, bà là một nhà quan hệ công chúng do đó Connie đã tham gia vào nhiều tổ chức từ thiện.

Hiện tại, bà là đối tác và nhà đầu tư sáng lập tại Blue Meridian Partners cũng như đồng sáng lập tại Ballmer Group. Bà cũng phục vụ trong các hội đồng của Quỹ Obama, StriveTogether và Los Angeles Clippers Foundation. Bà Connie Snyder đã nhận được Giải thưởng Tiên phong của Đại học Oregon vào năm 2019.

Ba người con trai

Steve và Connie Ballmer có ba con trai - Sam, Peter và Aaron Ballmer. Cả ba người con trai của Steve đều theo học và hoàn thành đại học. Người con út của ông, Aaron Ballmer, đã sống một cuộc sống riêng tư, không chia sẻ nơi học tập của mình mặc dù người ta cho rằng anh ấy đang theo đuổi sự nghiệp thể thao. Peter Ballmer tốt nghiệp Đại học Stanford với bằng khoa học máy tính năm 2017. Sam Ballmer tốt nghiệp Đại học Nam California với bằng khoa học nhận thức.

Steve Ballmer: Giải thưởng và Thành tích

Hiệp sĩ của quân đoàn danh dự

Steve Ballmer được cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phong tước Hiệp sĩ Bắc đẩu bội tinh vào năm 2011. Giải thưởng này thường được trao cho các cựu chiến binh Mỹ đã liều mạng chiến đấu trên lãnh thổ Pháp trong Thế chiến II. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cho rằng những nỗ lực của Microsoft nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh và chất lượng cuộc sống trên toàn cầu xứng đáng với danh hiệu này.

Người thứ 9 sở hữu 100 tỉ USD

Vào năm 2021, giá trị tài sản ròng của Steve Ballmer đã vượt mức 100 tỉ USD. Mặc dù không giữ được quá lâu, song ông vẫn trở thành người thứ 9 trong lịch sử Hoa Kỳ đạt được điều này.

Theo History Computer