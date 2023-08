Chứng khoán tuần 7-11/8: Khối ngoại bán ròng 730 tỉ đồng, cổ phiếu VIC 'tỏa sáng'

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần thứ 6 liên tiếp tăng điểm, nhưng diễn biến thị trường trong tuần cho thấy VN-Index đang hình thành xu hướng điều chỉnh và tích lũy lại.

Kết thúc tuần giao dịch từ 7-11/8, chỉ số VN-Index tăng 6,23 điểm và đóng cửa ở mức 1.232,21 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ với giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 22.527 tỉ đồng, giảm 1,3% so với tuần trước, nhưng vẫn tăng 18,4% so với trung bình 5 tuần và tăng 59% so với trung bình 20 tuần trước.

Khối ngoại chuyển bán ròng 732,5 tỉ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 503 tỉ đồng, tập trung vào các mã SSI (-276,4 tỉ đồng), VHM (-159,7 tỉ đồng), VRE (-148,1 tỉ đồng), VPB (-132,9 tỉ đồng).

Trong khi đó, khối ngoại mua ròng khớp lệnh mạnh các mã cổ phiếu HPG (+268,5 tỉ đồng), VIC (+264,2 tỉ đồng), VNM (+215,5 tỉ đồng), CTG (+210,1 tỉ đồng), MSN (+174,3 tỉ đồng).

Ở hướng ngược lại, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.343 tỉ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 1.508 tỉ đồng, mạnh nhất ở các mã SSI (+468,9 tỉ đồng), ACB (+371,6 tỉ đồng), VPB (+353,6 tỉ đồng), NVL (+246 tỉ đồng), VCB (+154,6 tỉ đồng).

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh nhiều nhất là VIC (-425,7 tỉ đồng), HPG (-203,6 tỉ đồng), CTG (-190,9 tỉ đồng), SSB (-166,2 tỉ đồng), MSN (-151 tỉ đồng).

Tâm điểm cổ phiếu VIC

Trong tuần giao dịch vừa qua, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ có diễn biến tích cực với nhiều mã tăng mạnh như VC7 (+37,8%), PXL (+26,7%), PXI (+25,2%), HHS (+21,09%), QCG (+9,17%).

Ở nhóm vốn hóa lớn, cổ phiếu VIC đóng vai trò quan trọng trong phiên cuối tuần khi duy trì đà tăng hết biên độ trong suốt cả phiên giao dịch với khối lượng khớp lệnh kỷ lục trên 23 triệu cổ phiếu (hơn 1.676 tỉ đồng).

Tính chung cả tuần giao dịch, cổ phiếu VIC tăng 16,72% và VRE tăng 7,14%, đóng góp lớn vào mức tăng của VN-Index. Một số mã cổ phiếu bất động sản khác cũng có đà tăng ấn tượng như NVL (+5,56%), DXG (+4,38%), HTN (+4,15%).

Tuần qua, cổ phiếu chứng khoán đa phần giảm điểm do chịu ảnh hưởng từ 2 phiên điều chỉnh, song vẫn có một mã tăng điểm như SHS (+3,23%), APS (+5,33%), MBS (+1,67%), SBS (+6,54%).

Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa, ấn tượng nhất là STB (+10,02%), LPB (+7,83%), CTG (+3,55%), SSB (+4,83%), VCB (+0,33%); trong khi nhóm giảm điểm gồm BID (-3,51%), ACB (-6,15%), SHB (-2,63%).

Các nhóm ngành khác kết thúc tuần hầu hết đều diễn biến phân hóa và kém tích cực hơn tuần trước đó./.