Châu Bùi ra khỏi trại cách ly, “gây bão” với chiếc áo khoác “No, Thanks!”

Vừa trở lại sau đợt cách ly dài ngày vì virus Corona và được cộng đồng tặng cho danh hiệu “đại sứ cách ly”, Fashionista Châu Bùi đã tạo bất ngờ với bộ lookbook cùng chiếc áo khoác “No, Thanks!” độc đáo đến từ nhà thiết kế (NTK) Tom Trandt và sự tài trợ chất liệu đến từ V-SIXTYFOUR.



Chiếc áo “No, Thanks!” không chỉ giúp Châu Bùi “ghi điểm” với phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung, pha lẫn một chút hồn nhiên, nhí nhảnh mà còn để lại dấu ấn trong việc bắt nhịp rất nhanh với xu hướng thời trang bền vững trên thế giới.

Không ngại thử thách bản thân ở nhiều phong cách khác nhau, hình ảnh của Châu Bùi trong lần trở lại này khá khác biệt so với phong cách sang trọng, lịch lãm mà các tín đồ thời trang thường thấy.

Bộ ảnh sử dụng những tone màu tươi sáng, năng động cùng với các phối cảnh đặc tả lại những hoạt động hàng ngày của giới trẻ như dạo phố, shopping, cà phê cùng bạn bè.

Fashionista Châu Bùi có sức ảnh hưởng đến cộng đồng trẻ, được gọi là "đại sứ cách ly" khi tuyên bố "Đi cách ly như đi nghỉ dưỡng"



Cô nàng cho biết sự kết hợp lần này với thương hiệu thời trang Môi Điên còn nhằm mục đích lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng trẻ bằng sự bền vững trong khâu thiết kế và sản xuất nên chiếc áo.

Chiếc áo khoác “No, Thanks!” là một sáng tạo tâm huyết của NTK Tom Trandt, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Môi Điên, thương hiệu sở hữu những bộ sưu tập (BST) phá cách mang đậm dấu ấn cá nhân, được tạo nên bằng cách tận dụng vải thừa từ ngành công nghiệp thời trang.

Chiếc áo “No, Thanks!” là một sản phẩm tiếp nối chuỗi các sản phẩm thời trang bền vững, tái sử dụng 100% những mét vải denim thừa được tài trợ bởi thương hiệu thời trang V-SIXTYFOUR.

Đây là loại vải được V-SIXTYFOUR xử lý với phương pháp ít gây tác động nhất tới môi trường (giảm lượng nước cần thiết để sản xuất 1 chiếc quần jeans từ 40 lít chỉ còn 1 lít). Từng mét vải được tận dụng tối đa để sản xuất chiếc áo khoác bằng những biến tấu về đường cắt may để đảm bảo hạn chế tối thiểu lượng vải dư thừa sau sản xuất.

Tom Trandt, tên thật là Trần Minh Đạo, là NTK Việt trở về từ New York, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang tại Parsons School of Design. Khi còn là sinh viên năm 3, anh đã đại diện trường Parsons tham dự cuộc thi cấp quốc gia do Metropolitan Museum of Art tổ chức và có thiết kế được trưng bày tại bảo tàng. Với ước mơ đưa nền thời trang Việt ra thế giới, Tom Trandt từ bỏ công việc tại một thương hiệu thời trang nổi tiếng tại New York và quay về Việt Nam, sáng lập nên thương hiệu Môi Điên năm 2016.

Tính bền vững trong khâu sản xuất chưa phải là tất cả, Châu Bùi bật mí rằng cô còn thích chiếc áo khoác “No, Thanks!” bởi sự “diệu kì” của nó, vừa là áo khoác, lại không phải là áo khoác; và câu “No, Thanks!” được thêu trên lưng áo còn ẩn chứa một thông điệp sâu sắc hơn.

“Chiếc áo này sẽ khiến bạn từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, nhưng tạm thời Châu chưa thể tiết lộ được”, Châu Bùi chia sẻ. Cô cũng cho biết ngày 29/3/2020 trên trang fanpage của mình, cô sẽ hé lộ dần những điều kỳ diệu quanh chiếc áo “No, Thanks!” và thông điệp bí mật của nó. Sắp tới đây, Châu Bùi cũng sẽ gửi tặng đi 5 chiếc áo cho 5 bạn may mắn như một cách truyền đi thông điệp yêu thương môi trường đến những người hâm mộ.