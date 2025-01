Gần 700 trường hợp vượt đèn đỏ bị phạt qua 2 ngày thực thi Nghị định 168

Tối 2/1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết qua 2 ngày đầu năm mới, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 25.000 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

Những trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm, không có ngoại lệ. Nhiều người bày tỏ bất ngờ với mức phạt tăng nhiều lần.

Qua đó, cảnh sát đã tạm giữ 169 ô tô, 8.147 mô tô, 245 phương tiện khác, tước 4.261 giấy phép lái xe các loại.

Gần 700 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông trong 2 ngày. 

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn ghi nhận hơn 6.000 trường hợp, lỗi tốc độ hơn 5.400 vi phạm, chở hàng quá tải trọng có 515 trường hợp.

Công an các đơn vị phát hiện 60 phương tiện mắc lỗi quá khổ; 60 trường hợp vi phạm ma túy; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là 682 trường hợp, 2.808 người không đội mũ bảo hiểm…

Trước đó, ngày 1/1/2025, Nghị định 168, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, chính thức có hiệu lực. Nghị định 168 tăng mạnh mức xử phạt nhiều lỗi vi phạm.

Cụ thể, tài xế ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng, cao hơn 3 lần so với quy định cũ 4-6 triệu đồng.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,25-0,4 mg/lít khí thở hoặc 50-80 mg/100ml máu bị phạt 18-20 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng.

Điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc, mức phạt từ 30-40 triệu đồng, tăng gấp 2-3 lần.

Tài xế ô tô có hành vi lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ, dùng chân điều khiển vô lăng khi chạy xe bị xử phạt từ 40-50 triệu đồng. Mức phạt theo quy định cũ từ 10-20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các hành vi như vận chuyển hàng hóa không đảm bảo an toàn, mở cửa xe, để xe mở không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông... có mức phạt tăng lên gấp hàng chục lần so với trước.

Mức phạt với ô tô

Mức phạt với xe máy