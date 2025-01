Quy định mới nhất khi đăng kiểm ô tô mọi người cần biết

Trường hợp nào bị từ chối đăng kiểm?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 166/2024 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới, có hiệu lực từ 1/1/2025.

Muốn đăng kiểm ô tô thuận lợi, chủ xe cần chuẩn bị kỹ các giấy tờ cần thiết. Ảnh: VGP.

Chia sẻ với VietTimes, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam cho biết từ ngày 1/1, lực lượng chức năng sẽ không thực hiện kiểm định phương tiện đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 9, Điều 11, Nghị định 166.

Cụ thể, các phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, làm giả giấy tờ, hoặc có thông tin không trùng khớp với đăng ký sẽ không được phép kiểm định. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phương tiện tham gia lưu thông.

Theo ông An, nhiều phương tiện sẽ bị từ chối kiểm định do không tuân thủ quy định mới như: xe đã cải tạo nhưng chưa đăng ký lại, có màu sơn khác với đăng ký, thay đổi cấu trúc so với thông tin đã đăng ký.

Theo đó, đối với các trường hợp xe cải tạo nhưng chưa đổi chứng nhận đăng ký xe, mà giấy chứng nhận cải tạo bị mất hoặc hết hiệu lực, từ ngày 1/1/2025, việc cấp lại giấy chứng nhận xe cải tạo được thực hiện tại tất cả các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc.

Trường hợp xe cơ giới có sự sai khác thông tin với chứng nhận đăng ký xe, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cải tạo phải làm thủ tục chứng nhận cải tạo theo quy định.

Nếu xe cơ giới có sự sai khác với chứng nhận đăng ký xe, các thông số kỹ thuật và hình ảnh của xe phù hợp với giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp ở lần kiểm định gần nhất, trước ngày Thông tư 47/2024 có hiệu lực sẽ thuộc đối tượng miễn hồ sơ thiết kế; việc kiểm tra, chứng nhận thực hiện bình thường như xe thuộc đối tượng miễn hồ sơ thiết kế.

Nếu xe cơ giới có sự sai khác với chứng nhận đăng ký và sai khác với giấy chứng nhận kiểm định được cấp ở lần gần nhất về các thông số kỹ thuật (khối lượng bản thân; kết cấu, kích thước thùng hàng,...), chủ xe phải lập hồ sơ thiết kế để kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận cải tạo.

Giấy tờ phải xuất trình khi đi đăng kiểm

Ông An cho rằng Nghị định 166/2024 và Thông tư 47/2024 đã quy định rõ ràng, cụ thể minh bạch giấy tờ phải nộp, giấy tờ phải xuất trình đối với từng trường hợp xe đi đăng kiểm cụ thể theo từng đối tượng áp dụng.

Từ ngày 2/1, khi chủ xe đưa ô tô đi đăng kiểm phải xuất trình giấy tờ về đăng ký xe. Cụ thể: Bản chính chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính chứng nhận đăng ký xe, hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết với quy định mới này, trường hợp người dân có phương tiện thế chấp ngân hàng, nhưng vẫn giữ bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực có thể sử dụng để đăng kiểm xe bình thường. Với các chủ xe không có sẵn giấy tờ này, để được đăng kiểm phương tiện cần liên hệ với ngân hàng để xin bản sao chứng nhận đăng ký xe.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam để thông báo về quy định mới, đồng thời khuyến cáo ngân hàng có các biện pháp khác để kiểm soát đối với chủ phương tiện thế chấp...

Sẽ cấp chứng nhận kiểm định điện tử

Ông An cho hay trong thời gian tới, Cục Đăng kiểm sẽ xây dựng hệ thống phần mềm tích hợp giấy chứng nhận kiểm định điện tử với tài khoản định danh điện tử của chủ xe và ứng dụng VNeID, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các cơ quan chức năng trong việc quản lý, sử dụng, tuần tra kiểm soát.

Các phương tiện có nguồn gốc không rõ ràng hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo sẽ bị từ chối kiểm định do không có dữ liệu đăng ký xe của cơ quan công an và dữ liệu xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Các trường hợp sử dụng chứng nhận đăng ký giả sẽ bị phát hiện khi thực hiện thủ tục đăng kiểm xe. Với các trường hợp này, cơ sở đăng sẽ nhập thông tin lên hệ thống cảnh báo và thông báo cho cơ quan công an tại địa phương, để xử lý theo quy định của pháp luật.