Các hãng công nghệ chiếm đa số trong 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới

Hãng nghiên cứu thị trường Kantar (Anh) vừa công bố danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới trong năm 2021. Theo Kantar, tổng giá trị của 100 thương hiệu lớn nhất thế giới trong năm 2021 đã vượt qua mốc 7 nghìn tỷ USD, tăng 42% so với năm ngoái. Giá trị các thương hiệu trong top 100 đều tăng đáng kể so với năm 2020, trong đó thương hiệu nằm cuối cùng trong top 100 cũng đạt giá trị vượt qua mốc 18,8 tỷ USD.

Katar cho biết, sự tăng trưởng mạnh của giá trị các thương hiệu là một dấu hiệu cho thấy sự phục hồi ấn tượng của nền kinh tế trên toàn cầu sau khi bị ảnh hưởng mạnh do đại dịch.

Amazon là thương hiệu giá trị nhất thế giới trong năm 2021.

Xếp thứ 2 trong top 100 của Kantar là Apple, với giá trị thương hiệu đạt 611,9 tỷ USD, tăng 74% so với giá trị thương hiệu của năm 2020.Amazon là một trong những hãng hưởng lợi nhiều nhất do sự ảnh hưởng của dịch bệnh trên toàn cầu, khi nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dùng tăng mạnh và Amazon luôn là một trong những cái tên được người dùng lựa chọn đầu tiên. Chính điều này đã giúp cho giá trị thương hiệu của Amazon tăng mạnh trong thời gian qua và trở thành công ty sở hữu thương hiệu giá trị nhất thế giới, ước tính đạt 683,8 tỷ USD, tăng 64% so với năm 2020.

Đáng chú ý, có đến 7 trong 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2021 thuộc về các hãng công nghệ và chiếm luôn 7 vị trí đầu tiên. Sau Amazon và Apple, 5 hãng công nghệ còn lại trong top 10 bao gồm Google (giá trị thương hiệu 457,9 tỷ USD), Microsoft (410,2 tỷ USD), Tencent (240,93 tỷ USD), Facebook (226,7 tỷ USD) và Alibaba (196,9 tỷ USD).

3 đại diện còn lại trong top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới là Visa (giá trị thương hiệu 191,2 tỷ USD), McDonald's (154,9 tỷ USD) và MasterCard (112,8 tỷ USD).

Trong danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2021, có sự xuất hiện của 13 thương hiệu mới, bao gồm sự xuất hiện lần đầu tiên của các hãng công nghệ như Nvidia (xếp thứ 12), Texas Instruments (thứ 35), Qualcomm (thứ 37), Zoom (thứ 52) và Spotify (thứ 99). Hãng xe điện Tesla cũng lần đầu tiên góp mặt trong top 100, với thương hiệu được định giá 4,6 tỷ USD (xếp thứ 47).

Kantar cho biết các thương hiệu đến từ Trung Quốc có giá trị tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2021 và nếu cứ tiếp tục giữ đà tăng trưởng này, có thể các thương hiệu Trung Quốc sẽ chiếm đa số trong top 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới vào năm 2022.

Danh sách 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới trong năm 2021.

Những thương hiệu có giá trị tăng trưởng nhanh nhất năm 2021

Kantar cũng công bố danh sách những thương hiệu có giá trị tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2021. Không quá ngạc nhiên khi hãng xe điện Tesla đứng đầu danh sách này, khi mà cổ phiếu của công ty tăng mạnh trong thời gian qua giúp cho giá trị vốn hóa thị trường của công ty cũng được tăng trưởng mạnh. Giá trị thương hiệu của Tesla đã tăng lên đến 275% trong năm 2021, đạt mức 42,6 tỷ USD.

Xếp thứ 2 trong danh sách các thương hiệu tăng trưởng mạnh nhất là TikTok, với mức tăng 158%, đạt giá trị 43,5 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong số 10 thương hiệu có giá trị tăng trưởng mạnh nhất năm 2021 thì có đến 5 thương hiệu thuộc về Trung Quốc. Điều này cho thấy mức độ tăng trưởng giá trị nhanh của các thương hiệu đến từ Trung Quốc.

Danh sách 10 thương hiệu có giá trị tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2021.

Một điều cần lưu ý, danh sách do Kantar công bố là xét về giá trị thương hiệu, chứ không phải giá trị vốn hóa thị trường hay tổng tài sản mà các công ty đang nắm giữ. Giá trị thương hiệu được Kantar tính toán bằng cách phân tích các hoạt động tài chính của mỗi công ty, vai trò của các thương hiệu trong việc ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người dùng và tầm quan trọng của thương hiệu trong việc kiếm tiền cho công ty hoặc tính giá cho sản phẩm của mình...

Theo Dân trí