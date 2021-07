Bộ TT&TT luôn ủng hộ sự hợp tác, phối hợp của Hitachi với Việt Nam trong chuyển đổi số

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn khẳng định, Bộ TT&TT luôn ủng hộ sự hợp tác, phối hợp của Hitachi với Việt Nam nói chung, hợp tác với Bưu điện Việt Nam nói riêng. Đặc biệt là việc triển khai dự án E- Money và thử nghiệm Đề án 708 xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội của Chính phủ. Qua đó đã hỗ trợ công tác chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho 2,5 triệu người dùng thẻ E-money trên toàn quốc…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị Hitachi và Bưu điện Việt Nam cần chủ động triển khai các dự án phối hợp để kịp tiến độ, đáp ứng chương trình chuyển đổi số của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Bộ Thông tin và Truyền thông đã, đang và sẽ tạo điều kiện cho Hitachi thực hiện các hoạt động hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam - Nhật Bản và ủng hộ Hitachi mở rộng hợp đồng dịch vụ E-money.

Tại buổi làm việc, đại diện Hitachi đã báo cáo với Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn về tình hình hoạt động của Hitachi và các mục tiêu đóng góp cho xã hội Việt Nam cũng như các ứng dụng kinh doanh chuyển đổi số, khả năng hợp tác với Việt Nam và tình hình triển khai dự án E-money trong thời gian tới.

Cụ thể, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa hai bên nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông như: Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, bưu chính, đô thị thông minh…

Về hợp tác song phương, Nhật Bản và Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác có hiệu quả. Theo đó, hai bên đã xây dựng và không ngừng mở rộng các chương trình, dự án hợp tác cụ thể; cả về đầu tư, thương mại và hợp tác về xây dựng chính sách; hỗ trợ, ủng hộ nhau trong các tổ chức, diễn đàn chuyên ngành trong khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai thử nghiệm đề án xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, mã số an sinh xã hội phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong giải quyết các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, xây dựng mô hình để hoàn chỉnh phục vụ cho việc đề xuất triển khai mở rộng trên toàn quốc.