BMW thu hồi hơn 14.000 xe điện do lỗi phần mềm

BMW cho biết, đợt thu hồi bao gồm một số xe SUV iX, Sedan i4 và i7, được sản xuất từ ngày 14/10/2021 đến ngày 28/10/2022. Sự cố phần mềm liên quan đến bộ điều khiển điện tử pin điện áp cao. Theo BMW, trong một số trường hợp vận hành, bộ điều khiển điện tử của pin điện áp cao có thể gây ra sự gián đoạn nguồn điện. Cụ thể, nếu bộ điều khiển chẩn đoán sai, thiết bị điện tử quản lý pin có thể bị trở về cài đặt ban đầu. Nếu thiết lập lại xảy ra, điều này có thể gây ra gián đoạn nguồn điện.

BMW đã phát hiện ra vấn đề thông qua quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ của riêng mình và không báo cáo bất kỳ sự cố, tai nạn hoặc thương tích nào do sự cố này gây ra.

Chủ sở hữu BMW có thể tiếp tục đi xe trong khi chờ bản cập nhật phần mềm để khắc phục sự cố, nhà sản xuất ô tô cho biết. Bản cập nhật sẽ được cung cấp miễn phí bởi các đại lý. Những chủ sở hữu xe bị ảnh hưởng cũng sẽ được gửi thông báo khuyến nghị mang xe đến để sửa chữa cập nhật.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm dòng xe điện mới của BMW bị thu hồi. Mùa hè năm ngoái, nhà sản xuất ô tô này đã thu hồi một “số lượng nhỏ” các mẫu sedan i4 và iX SUV sản xuất năm 2022 do nguy cơ cháy pin.

Đây không phải lần đầu tiên các hãng ô tô lớn yêu cầu thu hồi các mẫu xe điện của mình do lỗi hệ thống. Ford đã ban hành lệnh thu hồi vào mùa hè năm ngoái đối với 49.000 chiếc Mustang Mach-E SUV vì lo ngại rằng một lỗi an toàn có thể khiến chiếc xe trở nên bất động. Toyota bZ4X đã bị thu hồi khi người dùng phát hiện bu-lông trục bánh xe bị lỏng có thể khiến bánh xe bị bung ra khi đang lái. Tesla đã thu hồi hàng chục nghìn xe, gần đây nhất là do lỗi ở cụm đèn hậu.

Theo The Verge