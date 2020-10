Báo cáo kinh doanh của tứ đại gia công nghệ Mỹ có gì đáng chú ý?

Alphabet

Công ty mẹ Google ghi nhận doanh thu 46,173 tỷ USD, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2019. CEO Sundar Pichai gọi đây là một quý mạnh mẽ, nhất quán với bức tranh trực tuyến nói chung. Cụ thể, Google Search đem về doanh thu lớn nhất với 26,338 tỷ USD. Doanh thu từ đám mây và YouTube lần lượt là 3,44 tỷ USD và 5,04 tỷ USD. Doanh thu từ các sản phẩm khác như phần cứng, Google Play là 5,48 tỷ USD. Bộ phận “other bets” – bao gồm những dự án mang tính thử nghiệm như xe tự lái – tiếp tục lỗ với khoản lỗ 1,1 tỷ USD trên doanh thu 178 triệu USD. Tính đến tháng 9/2020, Google hiện có 131.121 nhân viên trên toàn cầu.

Facebook

Doanh thu Facebook tăng 22% so với một năm trước, tuy nhiên lượng người dùng hoạt động tại Mỹ và Canada giảm nhẹ so với quý II do hành vi người dùng thay đổi trong dịch Covid-19. Kết quả kinh doanh khả quan cho thấy công ty đang bắt đầu phục hồi sau một thời gian đi xuống vì dịch bệnh. Cụ thể, quý III, Facebook thu về 21,47 tỷ USD, trong đó bao gồm 21,221 tỷ USD từ quảng cáo, thu nhập ròng 7,846 tỷ USD, lợi nhuận biên 37%. Lượng người dùng hoạt động hàng ngày là 1,82 tỷ, lượng người dùng hoạt động hàng tháng là 2,74 tỷ.

Apple

Apple cũng vượt kỳ vọng của các nhà đầu tư nhờ vào doanh số trên thị trường quốc tế. Hiện tại, nước ngoài chiếm 59% doanh thu công ty. iPhone 12 với khả năng kích hoạt “siêu chu kỳ” cho Apple ra mắt muộn hơn mọi năm nên chưa được tính vào báo cáo quý III. Cụ thể, doanh thu Apple đạt 64,7 tỷ USD, trong đó doanh thu từ iPhone là 26,4 tỷ USD, doanh thu từ dịch vụ 14,5 tỷ USD, doanh thu từ thiết bị đeo 7,8 tỷ USD, thu nhập ròng 12,673 tỷ USD. “Táo khuyết” đang nắm trong tay hơn 38 tỷ USD tiền mặt.

Amazon

Amazon tiếp tục “thổi bay” dự báo của phố Wall với doanh thu 96,1 tỷ USD, tăng trưởng 37%. Doanh thu từ Amazon Web Services đạt 11,6 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ 2019. Thu nhập ròng đạt 6,3 tỷ USD. CEO Jeff Bezos cho biết chỉ trong năm nay, Amazon đã tạo ra hơn 400.000 việc làm mới với mức lương tối thiểu 15 USD/giờ. Công ty dự đoán doanh thu quý IV dao động từ 112 đến 121 tỷ USD nhờ nhu cầu mua sắm mạnh trong kỳ nghỉ lễ.

Theo ICTNews