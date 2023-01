Apple sắp tung gói Apple TV+ giá rẻ tích hợp quảng cáo

Thông tin mới từ Business Insider chỉ ra, Apple đang tìm kiếm một giám đốc kinh doanh quảng cáo cho nội dung TV. Những suy đoán từ Apple Insider cho thấy, người dùng có thể sớm có thêm tùy chọn gói Apple TV+ kèm quảng cáo.

Giám đốc kinh doanh mà Apple đang tìm cũng có thể chịu trách nhiệm về gói Apple TV+ trợ giá kèm quảng cáo. Theo thông tin của Business Insider, công ty đang xem xét các ứng cử viên tương tự như giám đốc quảng cáo kỹ thuật số của Paramount Global, Phó chủ tịch phụ trách bán quảng cáo của Netflix - Peter Naylor.

Cả Netflix lẫn Disney đều đã ra mắt các gói có quảng cáo vào cuối năm ngoái. Và giờ đây, Apple TV+ là nhà cung cấp dịch vụ stream lớn duy nhất không có gói thuê bao trợ giá bằng quảng cáo (là gói đăng ký giá rẻ có quảng cáo).

Hiện tại, gói thuê bao Apple TV+ có giá 6,99 USD/tháng và cho phép truy cập vào phim và chương trình truyền hình 4K cho tối đa 6 thành viên gia đình – không có quảng cáo. Tuy nhiên, nếu giới thiệu một gói hỗ trợ quảng cáo mới rẻ hơn, công ty có thể thu hút thêm nhiều người xem nội dung gốc trên Apple TV+.

Nội dung gốc của Apple đang gặp khó khăn trong việc thu hút số đông, dù thực tế được rất nhiều nhà phê bình nhận xét tích cực.

Theo một số thông tin cho hay, Apple đang lên kế hoạch dự Liên hoan phim Cannes, đây sẽ là nơi Apple đạt được một số thỏa thuận có lợi cho nền tảng Steaming Apple TV+ của mình.

Trên hết, việc tham dự liên hoan phim Cannes sẽ đảm bảo quảng bá nhiều hơn nội dung phim gốc của Apple. Tin đồn cho biết bộ phim "Killers of the Flower Moon" với sự tham gia của Leonardo DiCaprio do Apple TV+ sản xuất sẽ được giới thiệu trong liên hoan phim nổi tiếng ở Pháp.

Theo Phone Arena