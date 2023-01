AMD ra mắt con chip mới nhanh hơn 30% so với M1 Pro

Tại CES tuần này, AMD đã công bố một bộ chip mới dành cho máy tính xách tay và máy tính để bàn. Theo đó, dòng vi xử lý AMD Ryzen 7040 mới của công ty sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của 2 con chip chip M1 Pro và M2 từ nhà Táo.

Dòng chip AMD Ryzen 7040 là bộ vi xử lý "siêu mỏng" dựa trên quy trình 4nm trong đó model cao nhất là Ryzen 9 7940HS. Ryzen 9 7940HS có tám lõi, 16 luồng và tốc độ tăng tốc 5,2 GHz.

Khi công bố con chip mới, CEO Lisa Su của AMD đã đưa ra những tuyên bố táo bạo về hiệu suất của nó, cho biết con chip này nhanh hơn tới 30% so với chip ‌M1 Pro‌ của Apple. Trong các tác vụ cụ thể, AMD tuyên bố chip xử lý khối lượng công việc đa tác vụ nhanh hơn 34% so với ‌M1 Pro‌ và nhanh hơn 20% so với ‌M2‌ trong các tác vụ AI.

Được tích hợp trực tiếp vào loạt chip này là Ryzen AI, một công cụ AI chuyên dụng. Theo công ty, các chip AMD được cấu hình với Ryzen AI nhanh hơn 20% trong các tác vụ AI so với chip ‌M2‌ của Apple trong khi tiết kiệm năng lượng hơn 50%. Hãng tuyên bố Ryzen 7040 trên laptop sẽ có khả năng phát video hơn 30 tiếng.

Để giới thiệu hiệu suất của con chip mới, AMD đã so sánh hiệu suất của M1 Pro‌ và bộ xử lý Ryzen 9 7940HS. Trong màn trình diễn trên sân khấu, ‌có thể thấy con chip M1 Pro‌ thua xa Ryzen 9 7940HS trong việc kết xuất video.

Hiệu suất chip AMD được so sánh trên MacBook Pro trang bị chip M1 Pro, RAM 32 GB và bộ nhớ trong 1 TB. Được biết M1 Pro không phải con chip mạnh nhất của Apple mà là M1 Max, tuy nhiên AMD không nhắm tới phân khúc đặc biệt cao cấp này.

Được biết, dòng Ryzen 7040 của AMD sẽ bắt đầu có mặt trên các dòng máy tính xách tay thương mại vào tháng 3 năm 2023. Trong những tháng tới, Apple cũng sẽ công bố thế hệ chip cao cấp tiếp theo của mình, ‌M2‌ Pro và ‌M2‌ Max cho các mẫu Macbook sắp tới.

Theo Mac Rumors