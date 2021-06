5 xe bán tải bền bỉ, giá tốt đáng mua nhất 2021 tại Việt Nam

1. Toyota Hilux

Nếu độ bền cao, sự mạnh mẽ là tiêu chí hàng đầu của bạn khi lựa chọn một mẫu xe bán tải thì chắc chắn Toyota Hilux sẽ là cái tên bạn không thể bỏ qua. Đây là mẫu xe từng khiến được đánh giá cao vì động cơ mạnh mẽ, độ bền cao và dễ sửa chữa.

Tuy nhiên, xét về mức độ tiện nghi, Toyota Hilux lại tỏ ra kém xa khi so với các mẫu bán tải khác cùng tầm giá. Tại Việt Nam, xe có 4 phiên trang bị động cơ diesel 2.4L và 2.8L, giá bán từ 622-878 triệu đồng.

2. Ford Ranger

Được nhiều chuyên gia đánh giá là mẫu bán tải tốt nhất thế giới hiện nay. Xe có kiểu dáng hài hòa giữa vẻ sang trọng hiện đại và chất hầm hố tạo nên đặc trưng của dòng bán tải. Ford Ranger có khả năng cân bằng tốt giữa nhu cầu di chuyển đô thị và địa hình.

Ford Ranger được bán tại thị trường Việt Nam gồm 8 phiên bản gồm Ranger Wildtrak 2.0L AT (4X4) – Turbo kép (Bi Turbo) / Ranger Wildtrak 2.0L AT (4X2) – Turbo đơn (Single Turbo) / Ranger XLT 2.0L AT (4X4) / Ranger XLT 2.2L AT (4X4) / Ranger XLT 2.2L MT (4X4) / Ranger XLS 2.2L AT (4X2) / Ranger XLS 2.2L MT (4X2) / Ranger XL 2.2L MT (4X4) với mức giá lần lượt từ 657 triệu, 671 triệu, 693 triệu, 803 triệu ,829 triệu, 829 triệu, 908 triệu, 977 triệu và 900 triệu đồng.

3. Mitsubishi Triton

Mitsubishi Triton gây ấn tượng mạnh với vẻ bề ngoài "quá lịch sự, trang nhã" khi so với những mẫu xe tải thông thường vốn được thiết kế theo triết lý "đơn giản, mạnh mẽ, bền bỉ". Nội thất xe cũng được thiết kế thực dụng, đậm chất Nhật Bản với đầy đủ nút chức năng và dãy chuyển đổi số. Tuy nhiên, vô lăng trợ lực dầu của xe bị nhiều người cho là quá nặng và không phù hợp đi trong thành phố mặc dù xe cũng có nhiều tính năng hỗ trợ người lái.

Bản cao cấp nhất của Mitsubishi Triton là 4X4 AT Mivec Premium 2021 hiện được bán tại Việt Nam với mức giá từ 865 triệu đồng.

4. Nissan Navara VL 2020

Cũng là một mẫu xe tải đến từ Nhật Bản, tuy nhiên khác với thiết kế có phần mềm mại như Mitsubishi Triton hay tối giản như Toyota Hilux, Nissan Navara lại mang một thiết kế có phần quá "cơ bắp" với sự cứng cáp, hầm hố xuất hiện trên từng đường nét, thậm chí đến cả phần vành. Bên cạnh vẻ bề ngoài hầm hố, xe cũng cho khả năng vận hành linh hoạt, bất chấp địa hình phức tạp nhờ vào nhiều chế độ hỗ trợ như duy trì tốc độ, kiểm soát đổ đèo.

Hiện Nissan Navara VL 2020 đang được bán chính hãng tại Việt Nam với mức giá từ 750 triệu đồng

5. Isuzu D- Max

Là mẫu xe thành công tại Thái Lan nhưng thảm bại tại Việt Nam. Tuy nhiên, Isuzu D- Max cũng có rất nhiều điểm đáng tiền với thiết kế bóng bẩy và nhiều công nghệ hiện đại nhưng lại có phần thiếu nổi bật hơn khi so với các đối thủ. Sự thất bại tại Việt Nam có lẽ là do động cơ xe khá yếu so với các đối thủ còn lại và do cái tên Isuzu cũng là cái tên không hấp dẫn tại thị trường Việt Nam.

Isuzu D- Max được niêm yết chính hãng cho các biến thể: D-Max LS Prestige 1.9 MT 4×2 là 630 triệu đồng; D-Max LS Prestige 1.9 AT 4x2 là 650 triệu đồng; D-Max TYPE Z 1.9 AT 4x4 giá 850 triệu đồng.