5 mẫu ô tô giá rẻ đáng chú ý nhất hiện nay

Chỉ với ngân sách dưới 500 triệu đồng, người tiêu dùng đã có rất nhiều sự lựa chọn những mẫu xe thuộc phân khúc A và B. VietTimes xin được giới thiệu đến các bạn top 5 xe dưới 500 triệu đang được quan tâm nhất hiện nay.

1. Toyota Vios

Toyota đã là cái tên từ lâu đã tạo được niềm tin lớn lao nơi người dùng Việt Nam với các sản phẩm có mặt ở hầu hết các phân khúc xe giá rẻ đến cao cấp. Đối với phân khúc xe giá rẻ, Toyota Vios hiện là dòng xe bán chạy nhất Việt Nam. Toyota Vios mang thiết kế cổ điển, đơn giản nhưng cũng không kém phần trẻ trung, khỏe khoắn, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Ngoài ra, Toyota Vios cũng được đánh giá là có độ bền cao và chi phí bảo dưỡng rẻ.

Toyota Vios hiện được phân phối với 5 phiên bản, trong đó có 2 bản số sàn 1.5 MT có giá 470 triệu và 490 triệu đồng. Tất cả các bản đều sử dụng động cơ 1.5 lít cho công suất 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 140Nm tại 4200 vòng/ phút .

2. Kia Soluto

Là tân binh trong phân khúc xe hạng B khi so với Toyota Vios và Honda Citty. Tuy nhiên, mẫu sedan đến từ Hàn Quốc này đã chứng tỏ được rằng mình là một đối thủ đáng gờm không thua kém bất kỳ mẫu xe giá rẻ nào trên thị trường Việt Nam. Kia Soluto gây ấn tượng với kiểu dáng được cách tân hoàn toàn so với mẫu tiền nhiệm Rio.

Mặc dù trang bị chỉ ở mức trung bình cùng khối động cơ Xăng chỉ 1.4 L cho công suất tối đa 93 mã lực, mô-men xoắn cực đại 132Nm, tuy nhiên lợi thế của Kia Soluto lại đến từ mức giá rẻ đến bất ngờ của nó. Với mức giá khởi điểm chỉ 399 triệu đồng đối với bản MT và 425 triệu đối với bản MT Deluxe, Kia Soluto rõ ràng là sự lựa chọn hàng đầu đối với người dùng không quá dư dả tài chính.

3. Mitsubsishi Attrage

Mặc dù thông số không quá nổi bật khi so với các đối thủ cùng phân khúc nhưng Mitsubishi Attrange vẫn được đánh giá cao về độ ồn địn, bền bỉ bên cạnh khả nawg tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng rẻ. Mẫu sedan đến từ Nhật Bản có phần lấy được thiện cảm của người tiêu dùng Việt hơn Kia Soluto khi sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu vô cùng ấn tượng chỉ 6.0 L/100km đường đô thị và 4,5 L/100km đường cao tốc.

Mitsubishi Attrage bản số sàn sử dụng động cơ 1.2L với công suất 78 mã lực tại 6000 vòng/phút, mô men xoắn 100Nm tại 4000 vòng/phút. Hiện Mitsubishi Attrage được bán tại Việt Nam với mức giá từ 375 triệu đồng

4. Huyndai Accent

Dòng xe đến từ Huyndai luôn nổi tiếng với sự tinh tế trên từng đường nét. Điều này vẫn đúng ngay cả với mẫu xe giá rẻ như Huyndai Accent.

Huyndai Accent với thiết kế có phần ẻo lả được nhà sản xuất trang bị động cơ Kappa 1.4L MPI cho công suất tối đa 100 mã lực tại 6000 vòng /phút cùng mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4000 vòng/phút cùng hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn. Huyndai Accent 2021 tại Việt Nam có 4 phiên bản 1.4 MT tiêu chuẩn, 1.4 MT, 1.4 AT và 1.4 AT đặc biệt với mức giá bán lần lượt là 426,1 triệu đồng, 472,1 triệu đồng, 501,1 triệu đồng và 542,1 triệu đồng.

5. VinFast Fadil

Thương hiệu xe giá rẻ "Made in Vietnam" gây ấn tượng với người tiêu dùng nhờ thiết kế trẻ trung lại mang đậm tinh thần dân tộc. Mặc dù là thương hiệu ô tô mới nổi trong thời gian gần đây, tuy nhiên, Vinfast Fadil vẫn giành được sự tin tưởng của đông đảo của người dùng bởi nhiều tính năng an toàn khi so với các đối thủ tương đương trong tầm giá bao gồm hệ thống phanh ABS chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử EBD, tính năng chống giật Rom. VinFast cũng hào phóng khi trang bị động cơ xăng 1,4L đối với bản tiêu chuẩn và 4 xi lanh thẳng hàng đối với bản nâng cao có công suất tối đa (hp/rmp) là 98/6.200 cùng mô-men xoắn cực đại đạt 128 Nm tại 4.400 vòng/phút.

VinFast Fadil có 4 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Nâng cao, Cao cấp với mức giá bán lần lượt là 425 triệu đồng, 459 triệu đồng, 499 triệu đồng.