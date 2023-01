4 xu hướng định hình tương lai công nghệ tại CES 2023

Xuyên suốt chương trình triển lãm, nhiều thương hiệu đã giới thiệu những công nghệ chưa sẵn sàng cho thương mại hóa nhưng đặt nền móng cho một tầm nhìn sẽ trở thành hiện thực trong nhiều năm sắp tới

Ô tô đổi màu, trải nghiệm ô tô thông minh, cảm biến nhà vệ sinh theo dõi sức khỏe người dùng, máy tính xách tay có màn hình 3D là những sản phẩm định hình tương lai sự phát triển của công nghệ tiêu dùng, dù có những những thất bại, tiếp tục tiến về phía trước. Sau đây là 4 xu hướng mới nổi từ Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2023, kết thúc ngày 8/1.

Khởi đầu cuộc cách mạng xe hơi thông minh

CES được biết đến là điểm trưng bày những chiếc TV khổng lồ và những ý tưởng hoang dã, nhưng CES cũng đang trở thành điểm trưng bày những chiếc xe ô tô của tương lai.

Tại CES 2023, nhiều thương hiệu ô tô nổi tiếng đã trình diễn những ý tưởng thiết kế ô tô thú vị nhưng đồng thời, chúng ta cũng thấy nỗ lực nhất quán cho tương lai từ các công ty như Samsung, giới thiệu nền tảng ô tô thông minh của doanh nghiệp, Sony công bố ý tưởng thiết kế Afeela, một sedan hạng trung chạy điện, được mô tả là “không gian giải trí di chuyển”. Chiếc EV ấn tượng này được sản xuất với sự hợp tác của Honda, sẽ xuất hiện trên đường vào năm 2026, ưu tiên tập trung cho giải trí và tương tác.

Một màn trình diễn đầy màu sắc, BMW giới thiệu iVision Dee, một sedan điện hạng trung của tương lai với trợ lý kỹ thuật số, công nghệ thay đổi màu sắc và kính chắn gió thực tế tăng cường. Volantis giới thiệu chiếc xe Ram Revolution Concept tương lai, hoàn chỉnh với màn hình AR, cửa sổ trời lớn trên nóc xe và màn hình cảm ứng lớn 28 inch.

Nhưng không chỉ là những chiếc xe điện (EV) tương lai tại CES. Những doanh nghiệp đối thủ nặng ký Hàn Quốc là Samsung và LG đều giới thiệu các nền tảng ô tô thông minh tương ứng. Máy tính Buồng lái của LG dành cho ô tô cho phép người lái xe gọi hỗ trợ bên đường và thậm chí kết nối mạng, kiểm tra những thiết bị thông minh IoT tại nhà và công ty Samsung giới thiệu nền tảng ô tô thông minh và an toàn, do công ty thành viên Harman International phát triển.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Trong triển lãm CES 20023, một công nghệ thú vị là GeForce Now, dịch vụ trò chơi đám mây phổ biến của Nvidia, cho phép người dùng chơi những trò chơi như Fortnite và Apex Legends trên điện thoại và TV cũng sẽ được xuất hiện trên những ô tô có kết nối internet. Đồng thời Google cũng giới thiệu một phiên bản mới của phần mềm tự động Android, ưu tiên cho điều hướng trên bản đồ Google Maps, giao tiếp và âm nhạc.

Tất cả những đổi mới và nâng cấp liên quan đến ô tô tại CES 2023 cho thấy một thực tế: mối quan hệ giữa người dùng với ô tô có thể thay đổi trong tương lai. CES cũng cho thấy, các nhà sản xuất ô tô và những công ty công nghệ khác nhau đang kết hợp các chuyên môn để mang lại những trải nghiệm ô tô hoàn toàn mới.

Công nghệ nhà vệ sinh thông minh chiếm lĩnh thị trường

Trong những năm qua, các ngành công nghệ tập trung vào mục tiêu phát triển hệ sinh thái sức khỏe kỹ thuật số. Nhưng quá trình theo dõi và kiểm soát sức khỏe của người dùng tại gia, bao gồm phân tích nước tiểu rất phức tạp. Tại Triển lãm CES 2023, Withings và Vivoo đã trình diễn những giải pháp mới kiểm tra theo dõi sức khỏe của người dùng mỗi khi sử dụng phòng vệ sinh. Công ty công nghệ y tế Withings của Pháp đã giới thiệu thiết bị U-scan, có thể gắn vào bồn cầu để thu thập và phân tích nước tiểu mà không yêu cầu người dùng lấy mẫu hoặc sử dụng que thử.

Cảm biến hình cầu dẹt có kích thước bằng lòng bàn tay sẽ đi kèm với hai hộp đánh giá, xét nghiệm có sẵn kiểm tra các số liệu thống kê khác nhau: một bộ theo dõi dinh dưỡng và trao đổi chất để kiểm tra mức độ pH, ketone, vitamin C, v.v.; và một bộ khác theo dõi hormone tạo hoàng thể cho chu kỳ sinh học của phụ nữ.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Tương tự như sản phẩm này, Vivoo cũng chế tạo thiết bị gắn trên bồn cầu, có thể thực hiện xét nghiệm nước tiểu để phát hiện những vấn đề sức khỏe trong vòng 90 giây. Hệ thống kiểm tra 4 thông số sức khỏe, có thể làm rõ các thiếu sót hoặc những số liệu bất thường, được sử dụng để phát hiện sớm một số bệnh.

Máy tính xách tay 3D không kính dành cho người dùng chuyên nghiệp.

Công nghệ 3D không kính từng được coi là tương lai của ngành giải trí nhưng màn hình 3D lập thể đã bị khai tử từ lâu do người tiêu dùng không chấp nhận được. Công nghệ 3D hiện đã quay trở lại, lần này là trong một đại diện không kính mới, mở ra những khả năng mới cho người dùng chuyên nghiệp.

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng năm 2023, Asus giới thiệu ProArt Studiobook 16 3D OLED, máy tính xách tay đầu tiên có màn hình 3D không cần kính (Glasses-free 3D). Máy tính xách tay cao cấp này tận dụng lợi thế của công nghệ, được gọi là Asus Spatial Vision, một “công nghệ OLED 3D không cần đeo kính (autostereoscopic)”, sử dụng kết hợp công nghệ mảng in thấu kính (lenticular lens) và công nghệ camera theo dõi mắt tiên tiến để tạo ra hình ảnh 3D chân thực.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Acer cũng đã thử nghiệm màn hình 3D không kính trong máy tính xách tay nhiều năm nhưng phiên bản của Asus được hoàn thiện hơn và hoạt động hiệu quả. TV 3D là một thất bại nặng nề do chi phí cao và thiếu nội dung thể hiện, nhưng hiện nay thực tế đã thay đổi. Những công ty công nghệ như Asus đặc biệt quan tâm đến những tình huống sử dụng tiềm năng máy tính xách tay 3D, đặc biệt là khi ngành công nghiệp đang tiến tới metaverse. Nội dung 3D có ý nghĩa then chốt để chạy trên kính thực tế ảo và thực tế hỗn hợp, đồng thời những thiết bị như ProArt Studiobook 16 OLED sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu cho các thiết kế 3D chuyên nghiệp. Do Asus đã tích hợp công nghệ màn hình 3D không kính lên laptop Vivobook rẻ hơn, công nghệ này sẽ trở thành một phần quan trọng của máy tính xách tay trong những năm tới.

Thực tế mở rộng, giai đoạn bùng nổ tiếp theo trong công nghệ tiêu dùng?

Thực tế ảo và thực tế tăng cường là những sản phẩm công nghệ quan trọng khác tại CES 2023

HTC đã giành được trọng tâm của sự chú ý khi giới thiệu kính thực tế ảo/ thực tế tăng cường Vive XR Elite độc ​​​​lập. Kính VR/AR tương tự như kính Quest Pro hàng đầu của Meta nhưng nhỏ gọn hơn, được bổ sung tính năng hỗ trợ cho những người cần điều chỉnh thị lực với mức giá 1.099 USD. Vive XR Elite được cho là sản phẩm cạnh tranh với kính thực tế ảo Quest Pro của Meta và kính thực tế tăng cường trong tương lai của Apple.

Công ty TCL, nổi tiếng với TV, đã tham gia vào nhóm thực tế tăng cường AR với những chiếc kính RayNeo X2, được cho là mang lại trải nghiệm AR đầy đủ. Những chiếc kính trông tương tự như kính 3D của Google những năm trước nhưng có thể thực hiện được nhiều chức năng hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Kính được cung cấp hệ thống định vị “GPS thông minh” để sử dụng bản đồ Google Maps và bản đồ hóa đồng thời (SLAM) phủ các hướng ảo đồng thời hiển thị những địa danh lân cận. Kính cũng có thể cung cấp các cửa sổ thông báo cuộc gọi và tin nhắn trên màn hình hoặc dịch những cuộc trò chuyện trực tiếp với phụ đề theo thời gian thực hoặc dịch các bản tin, bài viết. Ngoài ra, kính có thể phát nhạc nhẹ nhàng cho riêng người dùng. Kính có một camera tích hợp để quay video góc nhìn thứ nhất, ảnh tĩnh và ảnh chụp nhanh theo thời gian.

Mặc dù những sản phẩm định hướng tương lai được giới thiệu, nhưng VR và AR vẫn là những công nghệ phức tạp. Vấn đề hiện nay là không có phương pháp hoặc tiêu chuẩn cố định nào chuẩn hóa những công nghệ này. Một số công ty đang sản xuất kính VR/AR được kết nối với điện thoại thông minh và bảng điều khiển, một số công ty khác sản xuất kính VR/AR hoàn toàn di động độc lập. Hiện không thể chắc chắn, công nghệ nào phù hợp hơn cho giải trí, hoạt động thường ngày và doanh nghiệp.

Thực tế này cho thấy, các doanh nghiệp công nghệ đều coi “metaverse”, khái niệm về thế giới tích hợp kỹ thuật số, được thúc đẩy bởi những sản phẩm ảo và công nghệ số có tính tương tác và nhập vai cao, cơ hội phát triển rộng lớn tiếp theo trong lĩnh vực công nghệ.

Theo India Express