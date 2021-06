4 ứng dụng xem trực tiếp Euro 2020 trên smartphone

Theo kế hoạch ban đầu, Euro 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 12/6/2020 và kết thúc bằng trận chung kết vào ngày 12/7/2020. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đã khiến giải đấu bị hoãn và sau 1 năm chờ đợi, Euro đã chính thức được mở màn bằng trận khai mạc vào rạng sáng ngày 12/6/2021.

Mặc dù đã được chuyển qua năm 2021, giải đấu vẫn được giữ nguyên tên gọi Euro 2020. Đặc biệt, Euro 2020 là dịp kỷ niệm 60 năm Giải vô địch bóng đá châu Âu được tổ chức lần đầu tiên, nên thay vì được tổ chức tại 1 hoặc 2 quốc gia như các năm trước, giải đấu năm nay sẽ được tổ chức đồng loạt tại nhiều quốc gia, bao gồm Anh, Ý, Rumani, Azerbaijan, Nga, Đan Mạch, Hà Lan… Trận chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 12/7/2021, trên sân vận động Wembley (London, Anh).

Hiện tại, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị duy nhất nắm bản quyền của Euro 2020 tại Việt Nam. Các trận đấu trong khuôn khổ Euro 2020 sẽ được phát trực tiếp trên 2 kênh VTV3 và VTV6. Ngoài ra, VTV cũng có bản quyền phát sóng các trận đấu thông qua ứng dụng trên thiết bị di động và trên nền tảng web.

Vì lý do nào đó, nếu bạn không có điều kiện ngồi trước màn hình TV bạn vẫn hoàn toàn có thể xem các trận đấu hấp dẫn tại Euro 2020 thông qua smartphone hoặc trên trình duyệt web của máy tính.

Để theo dõi các trận đấu tại Euro 2020 trên smartphone, bạn có thể cài đặt VTV Go, ứng dụng chính thức của Đài truyền hình Việt Nam, để xem trực tuyến các kênh truyền hình do VTV phát sóng trên smartphone.

Trong trường hợp ứng dụng VTV Go bị quá tải và không thể truy cập được, bạn nên cài đặt thêm các ứng dụng xem truyền hình trực tuyến khác như một giải pháp dự phòng. Như là các ứng dụng VTVcab ON, On+, FPT Play, Onme,...

VTVcab ON là ứng dụng truyền hình có nhiều lượt tải nhất hiện nay với hơn 8 triệu lượt tải về. Ở các trận bóng đá có đội tuyển Việt Nam thi đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 của giải World Cup 2020, đỉnh điểm nhất có 3,1 triệu người xem trận đấu trên VTVcab ON.

ON+ là ứng dụng di động vừa ra mắt đúng dịp Euro 2020, được phát triển bởi VTVcab và MobiFone, cho phép người dùng xem trực tuyến các kênh sóng của VTV cũng như nhiều nội dung đa dạng khác.

Cùng kho nội dung đặc sắc của VTVcab, chỉ cần đăng ký các gói cước ON+ bằng thuê bao của Mobifone, người dùng có thể xem truyền hình trực tuyến và nội dung theo yêu cầu với tín hiệu ổn định, độ trễ thấp và hàng loạt khuyến mãi về phút gọi nội mạng và data.

Được biết, website MobiFone thông tin, các thuê bao MobiFone sử dụng dịch vụ sẽ được theo dõi 150 kênh truyền hình trong nước và quốc tế

Onme là ứng dụng do Viettel phát triển cũng là một lựa chọn với nhiều khán giả sử dụng điện thoại di động của nhà mạng Viettel.

FPT Play cũng ra mắt khá lâu và được nhiều người lựa chọn sử dụng.

Các ứng dụng trên đều có phiên bản dành cho cả Android và iOS. Để xem được Euro qua các ứng dụng di động, người dùng cần vào 1 trong 2 kho ứng dụng tải về. Sau khi hoàn tất các bước đăng ký và đăng nhập tài khoản, người dùng nhấn vào biểu tượng TV, chọn VTV3 hoặc VTV6 từ danh sách kênh và thỏa sức xem các nội dung phát sóng của các kênh này.