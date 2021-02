18 tỉnh thành nào trên cả nước cho học sinh nghỉ học phòng COVID-19

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại trong cộng đồng, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách, rà soát, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND, thành phố quyết định việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học.

Trưa nay, ngày 1-2, UBND TP.HCM đã vừa có văn bản khẩn, do ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ký, cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM dừng đến trường kể từ ngày mai 2/2; thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên Internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Tất cả các giáo viên và học sinh dù không đến trường nhưng vẫn dạy và học qua mạng từ ngày 2 đến hết ngày 5/2; nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 6/2. Học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ tết 11 ngày, từ 6/2 đến hết ngày 16/2.

Dịch COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp, với nhiều địa phương đã ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, lớn nhất lfa số bệnh nhân được phát hiện ở Hải Dương và Quảng Ninh. Thủ đô Hà Nội cũng đã ghi nhận 19 ca nhiễm (con số tính đến trưa nay 1/2), trong đó có một học sinh lớp 3, thuộc Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm khiến cả lớp phải cách ly tập trung.

Trưa 31/1, UBND TP Hà Nội đã quyết định đóng cửa trường học, cho học sinh chuyển sang hình thức học trực tuyến từ 1/2 tới đến 17/2 (tức mùng 5 Tết).

Tỉnh Bắc Giang yêu cầu các trường nghỉ học tập trung và chuyển qua tổ chức dạy học trực tuyến.

Chiều 31/1, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học từ ngày 1/2 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Chiều 31/1, Sở GD&ĐT Bình Dương cũng đã phát thông báo đến các trường về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, học viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ em mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1 đến hết ngày 16/2 (nghỉ Tết trước một tuần so với kế hoạch), sau khi phát hiện ca mắc COVID-19.

Tối 31/1, Sở GD&ĐT Bình Phước đã có thông báo khẩn về việc cho học sinh Bình Phước nghỉ học. Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở giáo dục khác trên toàn tỉnh được nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 1/2 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Các địa phương như Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, cũng có quyết định cho học sinh nghỉ học.

Ngày 30/1, UBND tỉnh Bắc Kạn đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 30/1 đến hết ngày 16/2/2021(tức mùng 5 Tết Nguyên đán), do có một số trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm bệnh.

Các địa phương như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Gia Lai, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định cho học sinh nghỉ học, chuyển sang học online cho đến khi có thông báo mới.

Riêng tỉnh Gia Lai, ghi nhận 5 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, có liên quan đến BN1612. Vì thế các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 30/1 cho đến khi có thông báo mới.

Như vậy tính đến ngày 1/2, có 18 tỉnh thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học tập trung tại trường để phòng dịch Covid-19.