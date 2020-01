Vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm: Khởi tố vụ án hình sự về 3 tội danh

Cùng với đó, cơ quan Công an đang khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Bộ Công an, đến nay, tình hình an ninh, trật tự ở Đồng Tâm cơ bản ổn định; mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường; nhiều người dân tích cực hỗ trợ lực lượng Công an, Quân đội thực hiện nhiệm vụ. Việc thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Ngoài 03 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ mà Bộ Công an đã thông tin đến báo chí, cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thi công tường rào sân bay Miếu Môn và người dân đều an toàn.