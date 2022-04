Vụ án bẻ kèo hợp đồng môi giới BĐS ở Quảng Nam: Sẽ thu hồi dự án nếu Bách Đạt An không nộp thuế

Chiều ngày 13/4, ông Nguyễn Viết Xuân - Phó Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, sau 30 ngày thực hiện cưỡng chế thuế thông qua tài khoản ngân hàng, nếu Công ty CP Bách Đạt An tiếp tục không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì cơ quan thuế sẽ kê biên tài sản của doanh nghiệp theo luật định.

“Nếu Công ty CP Bách Đạt An không có tài sản để làm nghĩa vụ và tiếp tục không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, thì cơ quan thuế sẽ tiến hành cưỡng chế hoá đơn, không cho doanh nghiệp phát hành và sử dụng hoá đơn. Sau 1 năm, nếu doanh nghiệp tiếp tục chây ỳ, Cục Thuế sẽ đề nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đồng thời đề nghị thu hồi đất, thu hồi dự án theo luật định”- ông Nguyễn Viết Xuân - Phó Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nói.

Cũng theo ông Xuân, do dự án chưa phải là tài sản doanh nghiệp nên không kê biên nên sau những biện pháp cưỡng chế thì biện pháp cuối cùng là kiến nghị thu hồi đất, thu hồi dự án theo Luật Đất đai.

Như VietTimes đã đưa tin, ngày 7/4, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Bách Đạt An do công ty này có tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp thuế (90 ngày) kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 28,45 tỷ đồng và thời gian hiệu lực của quyết định cưỡng chế là 30 ngày (kể từ ngày 7/4/2022 đến ngày 6/5/2022).

Với quyết định này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (chi nhánh Đà Nẵng) có trách nhiệm trích tiền từ tải khoản của Công ty CP Bách Đạt An nộp về tài khoản của Kho bạc Nhà nước Điện Bàn. Trong trường hợp số tiền trong tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An nhỏ hơn số tiền quyết định cưỡng chế thì ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (chi nhánh Đà Nẵng) vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của Công ty CP Bách Đạt An trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Trước đó, ngày 7/12/2021, Cục Thuế Quảng Nam đã gửi thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính đến Công ty CP Bách Đạt An - chủ đầu tư dự án Khu đô thị Bách Đạt 1 (tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông báo, sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo thuế, chủ đầu tư sẽ phải hoàn thành 50% nghĩa vụ tài chính và sau 60 ngày kể từ ngày ra thông báo, chủ đầu tư phải hoàn thành 100% nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Tuy nhiên đến nay, Công ty CP Bách Đạt An vẫn không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.