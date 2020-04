Vì sao cần xử phạt người ra đường vì lý do không thiết yếu?

Hà Nội xử phạt nghiêm minh các trường hợp ra đường vì mục đích không thiết yếu Từ ngày 4/4, Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử phạt trường hợp ra đường không vì lý do cần thiết. Nhiều ý kiến đánh giá đây là giải pháp mạnh mẽ của TP nhằm ngăn chặn, không cho dịch bệnh COVID-19 lây lan rộng ngoài cộng đồng. Trong sáng ngày 5/4, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) đã tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp người dân ra đường không thuộc diện được phép. Qua đó đã ban hành quyết định xử phạt 3 trường hợp, mỗi trường hợp 200.000 đồng. Chiều 5/4, các tổ công tác làm nhiệm vụ xung quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) đã xử lý 3 trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng, không nằm trong danh mục được ra ngoài đường tại phường Lý Thái Tổ với mức phạt 22,5 triệu đồng. Theo thông tin từ quận Đống Đa, tính đến ngày 9/4, quận này đã xử phạt 312 trường hợp ra đường không đeo khẩu trang, 2 trường hợp câu cá ở hồ Hoàng Cầu, cảnh cáo 5 trường hợp ra đường không có việc cần thiết. Sáng 10/4, Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đã lập biên bản xử phạt 28 trường hợp ra ngoài không lý do chính đáng tại khu Times City với lỗi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của của cơ quan y tế” được quy định tại Điều 11, Khoản a của Nghị định số 176/NĐ/2013 của Chính phủ, người vi phạm bị phạt 200.000 đồng theo quy định.