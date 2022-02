VEC Talk: Hành trình của những bạn trẻ mang kỹ năng giao tiếp trong thời đại số

Thế hệ trẻ và giao tiếp trong thời đại số

Kỹ năng giao tiếp - một kỹ năng vô cùng quen thuộc với tất cả chúng ta, nhưng liệu chúng ta đã nắm rõ hết về tầm quan trọng của kỹ năng ấy, đặc biệt là trong thời đại mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển vượt bậc?

Giao tiếp không chỉ đơn giản là sự trao đổi thông tin bằng cách tác động và huy động mọi giác quan của con người mà nó còn tác động tới cảm xúc, tâm lý của người tiếp nhận thông tin hay truyền đạt thông tin. Đây có lẽ là điều mà rất nhiều những thiết bị công nghệ tiên tiến hay ứng dụng ngày nay vẫn chưa đạt được và cũng là mục tiêu mà sự phát triển của thời đại số hướng tới.

Giao tiếp hiệu quả không chỉ mang lại những lợi ích trong công việc, học tập mà còn giúp chúng ta phát triển và mở rộng các mối quan hệ xung quanh, tạo màu sắc, phong cách riêng cho bản thân một cách thông minh và khéo léo.

Quan trọng hơn cả, giao tiếp là bước đệm đưa ta đến thành công. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp khiến kỹ năng giao tiếp của mỗi người bị hạn chế, chưa kể chúng ta vẫn phải hoà nhập thời đại số - một con dao hai lưỡi đối với kỹ năng giao tiếp. Vậy thế hệ trẻ nên có tư duy như thế nào về giao tiếp trong thời đại số?

VEC Talk: Hành trình của những bạn trẻ hoài bão mang màu sắc mới tới kỹ năng giao tiếp trong thời đại số

Hiểu được những khó khăn trong tư duy của thế hệ trẻ về giao tiếp trong thời đại số, các bạn trẻ đến từ VEC - CLB Tiếng Anh trường THPT Việt Đức đã cùng nhau lên ý tưởng và tổ chức sự kiện: "VEC Talk: Why we need effective communication in the digital age?" - (VEC Talk: Giao tiếp hiệu quả trong thời đại số, tại sao không?). Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 20/02/2022 dưới hình thức online.

Với mong muốn đem đến một góc nhìn đa chiều và thiết thực hơn về kỹ năng giao tiếp trong thời đại số cũng như mang tới những phương pháp rèn luyện giao tiếp hiệu quả và thú vị, VEC Talk hứa hẹn là một sân chơi lành mạnh để các bạn trẻ thỏa sức bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình.

Sự kiện có sự góp mặt của những diễn giả khách mời với thành tựu tiêu biểu trong lĩnh vực giao tiếp và diễn thuyết như:

- Thầy Nguyễn Bá Trường Giang, học giả Fulbright, tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Đại học Cornell và Thạc sĩ Luật trường Luật Đại học Boston và là nhà sáng lập The Ivy – League Vietnam

- Phạm Mẫn Nhi: Chủ nhân kênh YouTube hơn 82.000 lượt đăng ký, là một đại biểu dự HPAIR - một hội thảo của đại học Harvard (Mỹ), từng là Hội Trưởng hội sinh viên Việt Nam ở Rotterdam.

- Trần Ngọc Châu Anh: Du học sinh Anh, có đam mê về chính trị và những vấn đề toàn cầu, từng xuất hiện ở nhiều Hội nghị Mô phỏng LHQ trong nước và quốc tế.

- Lê Ngọc Bằng Lăng: Diễn giả ở TEDxVinschool, nhà lãnh đạo trẻ đầy tích cực trong các hoạt động cộng đồng và diễn thuyết.

- Nguyễn Công Duy Anh: Chủ tịch CLB Hùng biện Vinschool - Eloquentia Club.

Tất cả người tham gia sẽ được trải nghiệm những hoạt động thú vị và được ứng dụng những gì bản thân được học hỏi xuyên suốt quá trình tham gia sự kiện thông qua hai hoạt động chính: Workshop về “Giao tiếp hiệu quả trong thời đại mới” và hội thảo Q&A trực tiếp với khách mời.

Mọi thông tin về sự kiện cũng như cách thức tham gia sự kiện sẽ được cập nhật trên trang Facebook “VEC - VietDuc English Club”.