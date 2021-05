Trung tâm điều hành thông minh Cần Thơ thí điểm giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền

TP. Cần Thơ vừa chính thức đưa Trung tâm điều hành thông minh (IOC) đi vào hoạt động. Trung tâm IOC sẽ là nơi thu thập, tổng hợp thông tin của thành phố trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu, hỗ trợ tối đa cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo và điều hành. Sự ra đời của IOC TP. Cần Thơ là một bước ngoặt quan trọng, làm cơ sở cho việc phát triển thành phố thành đô thị thông minh và là bước đệm trong xây dựng chính quyền kiến tạo.

IOC Cần Thơ thí điểm giám sát 8 lĩnh vực gồm: Điều hành chỉ tiêu báo cáo, thống kê kinh tế - xã hội; Hiệu quả hoạt động của chính quyền; An ninh trật tự và an toàn giao thông; Điều hành du lịch; Tương tác phục vụ phản hồi của người dân; Thông tin trên môi trường mạng; Cảnh báo chất lượng môi trường; An toàn thông tin mạng.

Về công nghệ, IOC Cần Thơ sử dụng các nền tảng hiện đại cho việc tích hợp, kết nối, phân tích và xử lý dữ liệu như: Trí tuệ nhân tạo (AI); Phân tích dữ liệu lớn (Big Data); Internet kết nối vạn vật (IoT); Dữ liệu không gian địa lý (GIS); Điện toán đám mây (Cloud Computing). Thông tin cho hệ thống sẽ được các Sở ngành cập nhật dữ liệu tại chỗ, sau đó thông qua phần mềm nền tảng dùng chung.

IOC Cần Thơ sẽ là nơi tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu thành phố trên các lĩnh vực, cung cấp cái nhìn tổng thể theo thời gian thực đối với các dịch vụ thông minh. Qua đó, lãnh đạo thành phố có khả năng giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy và quản lý chất lượng dịch vụ do thành phố cung cấp một cách tổng thể, có khả năng phân tích dữ liệu lớn và hỗ trợ ra quyết định; mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các ngành, lĩnh vực và kinh tế-xã hội.

Hệ thống IOC sẽ được kết nối với các hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu khác trong nội bộ của Thành phố và bên ngoài để thu thập, tổng hợp dữ liệu. IOC thành phố còn tạo phương tiện để người dân được cung cấp và phục vụ các dịch vụ đô thị thông minh tiện ích nhất, người dân được tham gia giám sát hoạt động chính quyền. Ðặt biệt, hệ thống sẽ tăng cường phục vụ người dân với các phương tiện, các kênh tương tác như “Tổng đài dịch vụ công 1022”, ứng dụng thiết bị di động và mạng xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực đóng góp cho kinh tế - xã hội của thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, sự ra đời của IOC Cần Thơ là bước ngoặt quan trọng, làm cơ sở cho việc xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh. Các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các lĩnh vực phục vụ giám sát, điều hành đô thị thông minh như: hạ tầng công nghệ thông tin và nền tảng dữ liệu cho đô thị thông minh, chính quyền số trong đô thị thông minh, quy hoạch đô thị thông minh...

Được biết, Tập đoàn VNPT đã tài trợ toàn bộ hệ thống màn hình hiển thị chất lượng cao tại IOC Cần Thơ cùng hệ thống máy điều khiển tại trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống điều khiển hình ảnh trung tâm, thiết bị phụ trợ, kết nối và công tác lắp đặt. Trong quá trình triển khai, VNPT cử 25 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ xây dựng IOC Cần Thơ. Sau lễ khai trương, VNPT cử một nhóm chuyên gia công nghệ hỗ trợ vận hành cũng như chuyên gia túc trực ngay tại IOC Cần Thơ.

Tính đến thời điểm này, VNPT đã triển khai Trung tâm điều hành thông minh (VNPT IOC) cho hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Giải pháp này của VNPT cũng được các chuyên gia công nghệ đánh giá cao về tính ứng dụng hiệu quả và được bình chọn là giải pháp 5 sao cho thành phố thông minh vào năm 2020. VNPT IOC trở thành nền tảng để các tỉnh, thành phố chuyển mình thành chính quyền số, góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử ở Việt Nam, hướng tới phát triển Chính phủ số trong tương lai.