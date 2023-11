Trung Quốc: Sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ tăng vượt kỳ vọng trong tháng 10

Theo dữ liệu mới được công bố, doanh số bán lẻ của Trung Quốc đã tăng 7,6% trong tháng 10 so với một năm trước, cao hơn dự báo tăng trưởng 7% mà các nhà kinh tế học đưa ra trong một cuộc thăm dò của Reuters.

Sản lượng công nghiệp tháng 10 cũng tăng nhanh hơn dự kiến, đạt 4,6% so với cùng kỳ, vượt qua mức dự báo 4,4% của các chuyên gia.

Đầu tư tài sản cố định trong 10 tháng đầu năm tăng 2,9% so với một năm trước, thấp hơn so với mức kỳ vọng 3,1%. Đầu tư vào bất động sản giảm 9,3%, cao hơn so với mức giảm 9,1% được báo cáo trong 9 tháng đầu năm.

Cục Thống kê Quốc gia cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 5%. Con số này không thay đổi so với tháng 9. Cơ quan này đã tạm ngừng các báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên kể từ mùa Hè năm nay.

Dữ liệu cho thấy, trong doanh số bán lẻ, các sản phẩm thể thao và giải trí khác đã ghi nhận ​​doanh số bán hàng tăng 25,7% trong tháng 10, so với một năm trước. Dịch vụ ăn uống, cũng như đồ uống có cồn và thuốc lá, chứng kiến ​​doanh số bán hàng tăng trưởng ở mức hai con số. Doanh số bán hàng liên quan đến ô tô tăng 11,4% so với một năm trước.

Tuần đầu tiên của tháng 10 đánh dấu ngày nghỉ lễ lớn cuối cùng trong năm ở Trung Quốc, được gọi là “Tuần lễ Vàng”. Theo dữ liệu chính thức, chi tiêu du lịch nội địa của Trung Quốc đã phục hồi lên gần mức năm 2019, nhưng một phần là do nhiều người lựa chọn ở lại trong nước hơn do các chuyến đi nước ngoài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mức trước đại dịch.

Trong vài tuần qua, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã tuyên bố hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế, chủ yếu là các chính quyền địa phương đang gặp khó khăn. Bắc Kinh cũng đã thực hiện các bước nhằm ổn định thị trường bất động sản.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuần trước đã chỉ ra rằng các điều chỉnh chính sách của Bắc Kinh là lý do khiến họ nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay lên 5,4%. IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng của nước này vào năm 2024 lên 4,6%.

Khi đề cập đến lĩnh vực bất động sản, Phó Giám đốc điều hành của IMF, Gita Gopinath, chia sẻ với CNBC trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng “áp lực vẫn còn”.

“Thị trường bất động sản vẫn còn rất căng thẳng. Thị trường này vẫn còn điểm yếu”, bà nói. “Chuyện này sẽ không thể kết thúc nhanh chóng. Sẽ mất thêm thời gian để trở lại quy mô bền vững hơn”.

Bất động sản và các lĩnh vực liên quan chiếm khoảng 1/4 GDP của Trung Quốc. Các nhà phân tích của ngân hàng UBS ước tính rằng tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn khoảng 22% trong năm nay. Doanh số bán nhà mới đã giảm, trong khi các nhà phát triển bất động sản lớn như Country Garden đã vỡ nợ.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy nhu cầu suy giảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã giảm 0,2% trong tháng 10. Tuy nhiên, CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,6% so với một năm trước.

Nhập khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng trong tháng 10 so với một năm trước tính theo đồng USD, theo dữ liệu mà cơ quan hải quan nước này công bố vào tuần trước. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy xuất khẩu đã giảm 6,4%, cao hơn so với kỳ vọng./.

