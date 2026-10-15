Tin nóng công nghệ 15/10: Người dùng iPhone Duo sẽ "trả giá đắt" nếu màn hình bị hỏng

Thay màn hình iPhone gập có thể tốn tới 26 triệu đồng, ví tiền điện tử bị yêu cầu ngừng bán tại Việt Nam vì phát hiện chip gián điệp và đường dây đứng sau hơn một tỷ tin nhắn lừa đảo bị triệt phá là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 15/10.

1. Thay màn hình iPhone gập có thể tốn tới 26 triệu đồng

Người dùng iPhone Duo có thể phải trả tới 999 USD (khoảng 26 triệu đồng) để sửa nếu màn hình gập bên trong bị hỏng. Theo 9to5Mac, đây là mức phí sửa chữa tại Mỹ dành cho máy không có gói bảo hành mở rộng AppleCare+.

Màn hình gập bên trong iPhone Duo có chi phí thay thế ước tính 999 USD tại Mỹ nếu không có AppleCare+. Ảnh: 9to5Mac.

Các bộ phận khác cũng có chi phí sửa chữa khá cao. Chi phí thay màn hình ngoài của iPhone Duo là 379 USD (khoảng 9,9 triệu đồng), còn thay pin tốn 229 USD (khoảng 6 triệu đồng).

Đáng chú ý, một số hư hỏng ở các bộ phận khác có thể tiêu tốn của người dùng tới 1.499 USD (khoảng 39 triệu đồng). Mức phí này bằng gần 75% giá mua một chiếc iPhone Duo mới, vốn khởi điểm 1.999 USD (khoảng 52 triệu đồng).

Nếu mua AppleCare+ với giá 19,99 USD mỗi tháng (khoảng 520.000 đồng), người dùng chỉ phải trả 99 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) để sửa màn hình gập bị hỏng do sự cố ngoài ý muốn. Gói bảo hành này cũng miễn phí thay pin khi đáp ứng điều kiện của Apple.

2. Đèn thông minh Google có thể hoạt động ngay cả khi mất Internet

Người dùng đèn thông minh Philips Hue có thể tiếp tục điều khiển thiết bị qua Google Home ngay cả khi mất kết nối Internet. Theo 9to5Google, bản cập nhật mới cho phép một số hệ thống đèn xử lý lệnh trực tiếp trong mạng nội bộ, thay vì phải gửi yêu cầu qua máy chủ bên ngoài.

Đèn thông minh Philips Hue có thể được điều khiển qua Google Home bằng mạng nội bộ, giúp giảm phụ thuộc vào Internet. Ảnh: 9to5Google.

Tính năng sử dụng Matter, tiêu chuẩn kết nối giúp các thiết bị nhà thông minh của nhiều hãng hoạt động cùng nhau. Nhờ đó, người dùng có thể bật, tắt hoặc điều chỉnh đèn nhanh hơn. Tuy nhiên, điện thoại và thiết bị điều khiển vẫn cần kết nối cùng mạng nội bộ đang hoạt động.

Google cho biết các bộ điều khiển Philips Hue Bridge tương thích sẽ tự động chuyển sang phương thức kết nối mới mà không cần thiết lập lại. Bản cập nhật còn cải thiện giao diện điều khiển đèn, ổ cắm và công tắc thông minh của bên thứ ba, giúp thao tác thuận tiện hơn.

3. Ví tiền điện tử bị yêu cầu ngừng bán tại Việt Nam

Hãng Ledger vừa yêu cầu các nhà phân phối và bán lẻ tại Việt Nam cùng nhiều thị trường châu Á tạm dừng bán ví tiền điện tử phần cứng. Theo BleepingComputer, quyết định được đưa ra sau khi phát hiện một số thiết bị bị gắn linh kiện gián điệp trước khi đến tay khách hàng.

Một số ví phần cứng Ledger bị phát hiện gắn linh kiện gián điệp có khả năng đánh cắp thông tin khôi phục ví. Ảnh: BleepingComputer.

Thiết bị lạ có thể đánh cắp cụm 24 từ dùng để khôi phục ví tiền điện tử, sau đó gửi thông tin qua mạng di động bằng eSIM. Đáng chú ý, linh kiện gián điệp không làm thay đổi hệ điều hành hoặc bộ phận bảo mật chính của ví, khiến cơ chế tự kiểm tra của Ledger khó phát hiện.

Ledger xác nhận những trường hợp mất tiền đã được kiểm chứng đều liên quan đến thiết bị do nhà bán lẻ CryptoBilis phân phối.

Hãng yêu cầu tạm dừng bán tại 6 nước Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines, cùng với Hong Kong (Trung Quốc) để điều tra.

4. Triệt phá đường dây đứng sau hơn một tỷ tin nhắn lừa đảo

Một mạng lưới tội phạm mạng liên quan hơn một tỷ email và tin nhắn lừa đảo vừa bị lực lượng chức năng nhiều nước phối hợp triệt phá. Theo BleepingComputer, chiến dịch nhắm vào hệ thống cung cấp công cụ lừa đảo, từng được sử dụng để tấn công hơn 75.000 tổ chức tại 150 quốc gia.

Microsoft và các đối tác triệt phá mạng lưới cung cấp công cụ phát tán email, tin nhắn lừa đảo trên quy mô lớn. Ảnh: Microsoft.

Các công cụ này cho phép tin tặc giả mạo ngân hàng, đơn vị giao hàng hoặc cơ quan nhà nước để dụ nạn nhân cung cấp mật khẩu và thông tin thanh toán. Một bộ công cụ có hơn 2.300 mẫu trang giả mạo, giúp kẻ xấu dễ dàng dựng website lừa đảo mà không cần nhiều kiến thức lập trình.

Microsoft phối hợp với cơ quan chức năng Nhật Bản và các đối tác quốc tế trong chiến dịch. Hãng đã vô hiệu hóa hơn 20.000 tài khoản liên quan, đồng thời chặn khoảng 100.000 tên miền phục vụ hoạt động giả mạo.

Theo 9to5Mac, 9to5Google và BleepingComputer