TikTok, Instagram, YouTube: Con đường cho báo chí tiếp cận độc giả mới?

Thời gian gần đây, TikTok thường xuyên bị Tổng thống Mỹ Donald Trump “gọi tên”. Ông Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ cấm ứng dụng Trung Quốc tại Mỹ. Tuy nhiên, độ “hot” của TikTok vẫn chưa không ngừng tăng. Tận dụng mạng xã hội này, The Washington Post - một tờ báo nổi tiếng của Hoa Kỳ đã mở một tài khoản trên nền tảng này.

Khi nói đến sự tham gia của các thương hiệu tin tức trên TikTok, The Washington Post được coi là tiêu chuẩn vàng. Tài khoản của tờ báo này hiện đang có hơn 66.000 lượt theo dõi.

Ngoài The Washington Post, ngày càng có nhiều nhà xuất bản tin tức thử nghiệm TikTok. Tại Pháp, Le Monde đã tăng 62.000 lượt theo dõi trong khi Corriere dello Sport của Ý cũng đạt gần 60.000 lượt. Số lượng nhà xuất bản tham gia nền tảng này được dự đoán sẽ tăng lên ở Hoa Kỳ, sau khi ứng dụng Trung Quốc ra mắt “Quỹ sáng tạo” trị giá 1 tỉ USD nhằm khuyến khích người dùng đăng bài trên nền tảng.

Mặc dù hiện tại, vẫn chưa rõ có bao nhiêu nhà xuất bản sẽ tham gia “Quỹ sáng tạo” và họ có thể nhận được bao nhiêu nhưng rõ ràng, những tiêu chí của chương trình khá phù hợp với các nhà xuất bản. Để đủ điều kiện tham gia, các tài khoản cần có ít nhất 10.000 người theo dõi trên TikTok và đạt được 10.000 lượt xem trong vòng 1 tháng.

Trước đó, thông qua một quỹ khác - Quỹ Học tập Sáng tạo, TikTok cũng đã trả tiền cho các nhà xuất bản bao gồm UpWorthy và tạp chí Self đối với các nội dung giáo dục được đăng tải. Chỉ trong khoảng 7 tuần, các nhà xuất bản tham gia quỹ đã xuất bản 35 bài đăng và thu về 50.000 USD - What's New in Pulishing cho hay.

Mặc dù TikTok đã và đang có nguy cơ phải đối mặt với lệnh cấm ở một số quốc gia nhưng tương lai của ứng dụng này vẫn rất khởi sắc. Là ứng dụng được tải xuống nhiều thứ hai trên toàn cầu, sẽ thật tiếc nếu các nhà xuất bản bỏ qua nó.

"Xét ở cấp độ kinh doanh cơ bản, không có lý do gì bạn không cố gắng tận dụng một ứng dụng có hơn 1 tỉ lượt tải xuống với nhiều dùng trẻ tuổi tham gia. Trong số này, sẽ có rất nhiều người có thể trở thành người đăng ký, độc giả tiềm năng cho tờ báo, tạp chí của bạn. Vậy tại sao, các nhà xuất bản không xem xét việc tham gia TikTok một cách nghiêm túc?" - Dave Jorgenson, người quản lý tài khoản The Washington Post trên TikTok cho biết.

Hiện nay, có rất nhiều nhà xuất bản sử dụng YouTube như một công cụ giúp họ tăng lượt đăng ký trên trang web của mình.

The Economist cho biết độc giả của tờ báo này đã xem các video trực tuyến một cách thường xuyên, với 86% độc giả xem video trực tuyến mỗi tuần.

Với chiến lược đúng đắn trên YouTube, kênh The Economist của tờ báo này hiện đã có hơn 1,6 triệu lượt đăng ký. Bước tiếp theo của chiến lược này là đưa lưu lượng truy cập trên nền tảng phát video trở lại trang web. Video của The Economist đã được thiết kế một cách đặc biệt để thực hiện điều này.

Một tờ báo nổi tiếng khác - Financial Times cũng đã thực hiện chính sách tương tự với việc tăng cường lượt đăng ký trên kênh YouTube. Theo nhóm YouTube của tờ báo Anh, nếu người dùng tương tác với video của họ trong lần truy cập đầu tiên hoặc thứ hai, những người này thường có xu hướng đăng ký trên trang web của tờ báo cao hơn.

Theo một báo cáo từ Reuters, trong năm nay, Instagram sẽ vượt qua Twitter về lượng tiêu thụ tin tức và các nhà xuất bản không nên bỏ qua nền tảng này. Thế hệ trẻ đang có xu hướng thích hơi ngược, đó là: họ không muốn phải đi tìm các tin tức quan trọng, ngược lại họ muốn chúng “tự tìm kiếm” mình - nghiên cứu cho thấy. Điều này có nghĩa là thay vì truy cập vào các nguồn tin tức quen thuộc chẳng hạn như một trang web hay bản tin trên TV, giới trẻ tin rằng họ có thể tìm được các tin tức quan trọng ngay trên các phương tiện truyền thông xã hội mà họ đang sử dụng.

Một ví dụ điển hình là các độc giả của The Economist trên Instagram - những người chủ yếu có độ tuổi từ 18 đến 34 tuổi. The Economist đã kết hợp kinh nghiệm từ các nền tảng khác và tùy chỉnh cho phù hợp với Instagram. Tờ báo thường xuyên cập nhập những bài báo hay trong tuần và đưa lên tính năng Stories của Instagram vào ngày Chủ nhật.

Nghiên cứu cho thấy có 1 tỉ người truy cập Instagram mỗi tháng. Trung bình, người dùng Instagram dành 28 phút mỗi ngày trên nền tảng này và họ có thể trở thành những độc giả tiềm năng mà các nhà xuất bản tin tức có thể khai thác.

Từ lâu, giữa các nhà xuất bản và các phương tiện truyền thông xã hội đã có mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Các nhà xuất bản cho rằng các nền tảng mạng xã hội vẫn luôn sử dụng “chùa” nhiều nội dung tin tức của họ, giữa hai bên vẫn đang có nhiều mâu thuẫn cần được giải quyết. Dù sao đi nữa, có một sự thật là các mạng xã hội sẽ không dễ gì biến mất, do đó, các nhà xuất bản cần xem xét một chiến lược để có thể tận dụng lượng khán giả từ những nền tảng này.

Theo Whats New in Publishing