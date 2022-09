Thuốc chống viêm không steroid có thể gây suy tim lần đầu với người bị bệnh tiểu đường

NSAID là dạng thuốc chống viêm phổ biến nhất. Những NSAID phổ biến là aspirin, ibuprofen (Advil) và naproxen (được biết đến với tên Aleve và Naprosyn). Mặc dù được sử dụng rộng rãi, những loại thuốc này có thể có tác dụng phụ khác.

Tác giả nghiên cứu, TS Anders Holt thuộc Bệnh viện Đại học Copenhagen , Đan Mạch cho biết:Trong nghiên cứu này, khoảng 1/6 bệnh nhân tiểu đường loại 2 xác nhận ít nhất một đơn thuốc NSAID trong vòng 1 năm . Bệnh nhân cần hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng thuốc nhằm giảm thiểu rủi ro khi sử dụng NSAID.

Trong cộng đồng nói chung, không có dữ liệu để xác định, sử dụng NSAID có liên quan đến tăng nguy cơ suy tim, nhưng không có dữ liệu liên quan đến bệnh nhân tiểu đường loại 2. NSAID có thể có hại đáng kể với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 vì có nhiều khả năng suy tim hơn những người không mắc bệnh.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học xem xét mối quan hệ giữa sử dụng NSAID thời gian ngắn và tỷ lệ nhập viện do suy tim lần đầu của một nhóm thuần bệnh nhân đái tháo đường loại 2 trên toàn quốc. Các nhà nghiên cứu phân tích sổ đăng ký của Đan Mạch để xác định những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2, được chẩn đoán từ năm 1998 đến năm 2021. Nhóm nhà khoa học không xem xét những bệnh nhân bị suy tim hoặc bệnh thấp khớp cần điều trị NSAID lâu dài.

Thông tin về các đơn thuốc NSAID đường uống (celecoxib, diclofenac, ibuprofen và naproxen) đã được thu thập. Mối liên hệ giữa việc sử dụng NSAID ngắn hạn và khả năng nhập viện lần đầu do suy tim đã được phân tích, sử dụng phương pháp phân loại theo trường hợp, bệnh nhân tự kiểm soát và thông báo tin.

Tham gia nghiên cứu có 331.189 bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2. Độ tuổi trung bình là 62 tuổi và 44% là phụ nữ. Trong năm đầu tiên sau khi tham gia vào nghiên cứu, 16% bệnh nhân yêu cầu ít nhất một đơn thuốc NSAID, 3% yêu cầu ít nhất ba đơn thuốc. 12,2% bệnh nhân sử dụng Ibuprofen, diclofenac sử dụng 3,3%, naproxen 0,9% và celecoxib 0,4%. Thời gian theo dõi trung bình 5,85 năm, năm đầu tiên có 23.308 bệnh nhân nhập viện vì suy tim.

Sử dụng NSAID có liên quan đến tăng nguy cơ nhập viện lần đầu do suy tim với tỷ số mắc bệnh không phơi nhiễm (OR) là 1,43 (độ tin cậy 95% (CI) 1,27–1,63). Khi phân tích riêng từng loại thuốc NSAID, nguy cơ nhập viện do suy tim tăng lên sau khi sử dụng diclofenac hoặc ibuprofen, OR tương ứng là 1,48 (95% CI 1,10–2,00) và 1,46 (95% CI 1,26–1,69). Thuốc celecoxib và naproxen không quan sát thấy khả năng tăng nguy cơ, có thể là do tỷ lệ nhỏ các đơn thuốc được kê.

Các nhà khoa học cũng phân tích nguy cơ suy tim khi sử dụng NSAID trong các phân nhóm bệnh nhân. Không tìm thấy nguy cơ suy tim ở những bệnh nhân có mức hemoglobin glycated (HbA1c) bình thường (dưới 48 mmol / mol) do kiểm soát tốt bệnh tiểu đường. Nguy cơ suy tim lần đầu tiên tăng lên với những bệnh nhân trên 65 tuổi. Những người sử dụng NSAID rất ít hoặc mới có nguy cơ cao nhất khi dùng thuốc.

TS Holt cho biết, dữ liệu về sử dụng NSAID không kê đơn không được đưa vào nghiên cứu. Nhưng ông nhấn mạnh, việc sử dụng NSAID không kê đơn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số sử dụng.

Theo TS Holt, đây là một nghiên cứu quan sát và chưa đủ để kết luận rằng NSAID gây suy tim ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Nhưng kết quả cho thấy cần phải tính đến nguy cơ suy tim gia tăng tiềm ẩn khi sử dụng các loại thuốc này. Dữ liệu cũng cho thấy, an toàn khi kê đơn NSAID ngắn hạn cho bệnh nhân dưới 65 tuổi và những người mắc bệnh tiểu đường được kiểm soát hiệu quả.

Theo Scitech Daily