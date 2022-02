Thủ tướng nhắc nhở Hải Phòng vì chậm chuyển đổi số

Thông tin được nêu ra tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo TP. Hải Phòng.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Hải Phòng và những thành tựu quan trọng đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước trong năm 2021.

Thủ tướng đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, Hải Phòng còn những tồn tại, hạn chế như: quy mô kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và với sự đầu tư, quan tâm của Trung ương; phát triển văn hóa chưa ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác.

Đặc biệt, "hiệu quả quản trị hành chính công và công tác chuyển đổi số của Hải Phòng chưa được cải thiện. Nhiều chỉ số như hiệu quả quản trị và hành chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, mức độ chuyển đổi số còn ở vị trí khiêm tốn trên bảng xếp hạng cả nước" - kết luận của Văn phòng Chính phủ nêu rõ.

Đồng thời, việc phát triển dân số cơ học chưa tương xứng với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của TP., thiếu nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; thu ngân sách mặc dù đạt cao nhưng tỷ trọng thu nội địa chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, về định hướng trong thời gian tới, TP. khẩn trương triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Chính phủ và của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng.

Thúc đẩy chuyển đổi số mạnh hơn và hiệu quả hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, TP. Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, thành công để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thành tiêm mũi thứ 3 trong quý I/2022.

Cùng với đó, TP. cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao một số chỉ số hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển dịch vụ logistics hiện đại, thông minh, hiệu quả, đẳng cấp quốc tế, phù hợp với bối cảnh, tình hình phát triển chung của TP., đặc biệt chú trọng đến logistics hàng không, hàng hải.

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng cần thúc đẩy công tác chuyển đổi số nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn; tập trung nghiên cứu năng lượng xanh, năng lượng sạch, nhất là năng lượng gió ngoài khơi, do vậy việc nghiên cứu phát triển các dự án điện khí LNG nên dành cho các địa phương khác, đảm bảo cân đối hài hòa phát triển năng lượng giữa các vùng miền.

Bên cạnh đó, TP. thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia trên biển, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân; không ngừng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân, phát triển xứng tầm với vị thế, vai trò của một thành phố lớn, giàu truyền thống lịch sử - cách mạng, xứng đáng với mong muốn của nhân dân Hải Phòng và đồng bào cả nước.