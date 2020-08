Thêm 2 ứng dụng lớn của Trung Quốc bị Ấn Độ “cấm cửa“

Mới đây, chính phủ Ấn Độ đã mở rộng lệnh cấm các ứng dụng Trung Quốc nhắm vào công cụ tìm kiếm Baidu và mạng xã hội Weibo. Theo báo cáo của Times of India, Ấn Độ đã yêu cầu Google và Apple gỡ 2 ứng dụng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Ấn Độ.

Nếu như Baidu được ví như “Google của Trung Quốc” thì Weibo lại được coi như “Twitter của Trung Quốc”. Đây là 2 ứng dụng có sức ảnh hưởng khá lớn ở Trung Quốc.

Đây được cọi là đợt “càn quét” thứ ba của chính phủ Ấn Độ đối với các ứng dụng Trung Quốc. Đầu tháng 6, Ấn Độ đã tuyên bố cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc bao gồm TikTok, Likee và Shareit, với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Chính phủ Ấn cho rằng những ứng dụng này là “làm phương hại đến chủ quyền và sự toàn vẹn, nền an ninh và trật tự xã hội của Ấn Độ”.

Đến ngày 27/7, chính phủ Ấn Độ tiếp tục tuyến bố cấm 47 ứng dụng có liên kết với Trung Quốc. Những ứng dụng này được cho là hoạt động như bản sao của những app đã bị cấm vào hồi tháng 6. Theo Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ, một số ứng dụng bản sao nằm trong danh sách 47 ứng dụng bị cấm này bao gồm Tiktok Lite, Helo Lite, SHAREit Lite, BIGO LIVE Lite và VFY Lite. Tuy nhiên, danh sách này vẫn không được công khai toàn bộ.

Bên cạnh đó, có một số nguồn tin nội bộ cho rằng Baidu Search và Weibo cũng nằm trong danh sách 47 ứng dụng trên – Gizchina cho biết.

Mạng xã hội Weibo được ví như "Twitter của Trung Quốc". (Ảnh: Gizchina)

Theo Times of India, các công ty internet Trung Quốc hiện có khoảng 300 triệu người dùng ở Ấn Độ. Điều này cũng có nghĩa là gần hai phần ba người dùng smartphone ở Ấn Độ đã tải xuống ít nhất một ứng dụng của Trung Quốc.



Chiến dịch tẩy chay Trung Quốc của Ấn Độ bắt nguồn từ cuộc đụng độ biên giới giữa hai nước khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Lĩnh vực công nghệ được Ấn Độ đặc biệt quan tâm mà bằng chứng là hàng loạt ứng dụng Trung Quốc nổi tiếng đã bị quốc gia này cấm cửa.

Với dân số hơn 1 tỷ người, Ấn Độ là một thị trường lớn mà các công ty Trung Quốc không thể bỏ qua. Do đó, những tổn thất mà các công ty Trung Quốc phải hứng chịu sau các đợt “càn quét” này cũng không phải là ít.

Đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa thấy một sự trả đáng kể nào từ phía chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Theo English Jagran, Gizchina