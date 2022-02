Tác phẩm mỹ thuật được cập nhật phong phú trên ứng dụng đa phương tiện iMuseum

Sáng nay, 25/2, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ khai mạc không gian Mỹ thuật đương đại, được điều chỉnh và mở rộng trên cơ sở nội dung mỹ thuật đương đại nằm trong hệ thống trưng bày thường xuyên trước đây của Bảo tàng.

Tại không gian mới này, 65 tác phẩm mỹ thuật thuộc nhiều thể loại: hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc..., sáng tác trong giai đoạn từ những năm 1980 đến nay, đem đến cho công chúng cái nhìn toàn diện hơn về nền mỹ thuật Việt Nam đương đại. Người xem sẽ có dịp thưởng thức những tác phẩm phản ánh thông điệp, hơi thở cuộc sống thực tại qua các góc nhìn đa chiều của các nghệ sĩ về môi trường sống và đời sống xã hội, từ đó góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc tạo nên môi trường sống an toàn, lành mạnh, hương tới phát triển bền vững. Đặc biệt, phần trưng bày này đang được cập nhật lên ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA để hỗ trợ khách tham quan trực tiếp và trực tuyến.

Trong lần cập nhật lần này, có thêm 50 hiện vật được số hoá đưa vào ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum. Hồi tháng 4/2021, khi vừa ra mắt, ứng dụng iMuseum giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật 100 hiện vật, bây giờ sau khi cập nhật thêm 50 hiện vật nữa, có tổng số là 150 tác phẩm nghệ thuật đã được đưa lên giới thiệu trong môi trường số hoá.

Với hình ảnh độc quyền và âm thanh sống động, kèm theo sơ đồ trưng bày và mỗi hiện vật – tác phẩm được số hoá đều có mã QR Code để khách tham quan bảo tàng quét trực tiếp trên mỗi hiện vật và nghe thuyết minh bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, ứng dụng đa phương tiện iMuseum đang trở thành điểm nhấn thú vị đối với khách tham quan thưởng lãm nghệ thuật.

Từ sau Đổi mới (1986), Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Bầu không khí đổi mới đã góp phần tạo thêm sinh khí và cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho các hoạ sĩ, nhà điêu khắc.

Nhiều khuynh hướng, tư duy sáng tác mới từ bên ngoài được họ tiếp nhận một cách nhanh chóng, có chọn lọc, từng bước tô đậm thêm diện mạo nền mỹ thuật Việt Nam - một nền mỹ thuật giàu truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, mang hơi thở của thời đại.

“Trước sự chuyển mình mạnh mẽ của Mỹ thuật Việt Nam Đương đại, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã kịp thời song hành để tuyển chọn, sưu tầm và lưu giữ các tác phẩm xuất sắc, làm giàu thêm những bộ sưu tập đa dạng, phong phú, có giá trị cao, đã và đang được hình thành cùng chiều dày lịch sử phát triển của Bảo tàng” – TS. Nguyễn Anh Minh – Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ.

TS. Nguyễn Anh Minh cho biết thêm chi tiết: “Năm 2010, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã dành một không gian trưng bày Mỹ thuật đương đại trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng, tuy nhiên, do nằm ở vị trí không thuận tiện cho lộ trình tham quan và diện tích trưng bày nhỏ, do đó chưa phát huy một cách hiệu quả. Với việc đưa tác phẩm lên môi trường số hoá, đồng thời điều chỉnh và mở rộng không gian trưng bày Mỹ thuật đương đại tại Bảo tàng lần này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp cho công chúng yêu nghệ thuật đón nhận không gian mới của mỹ thuật đương đại, để cảm nhận, suy ngẫm từ những thông điệp, hơi thở của cuộc sống thực tại qua các góc nhìn đa chiều của các nghệ sĩ về môi trường sống và đời sống xã hội, từ đó góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm của công chúng, tạo nên môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới phát triển bền vững”.