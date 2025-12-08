Bầu Hiển và cuộc cách mạng bóng đá nữ Việt Nam

Nếu ông Trần Thanh Ngữ được xem là “cha đẻ” bóng đá nữ ở Việt Nam thì ông Đỗ Quang Hiển là người tạo nên cuộc cách mạng - thay đổi quan điểm, tư duy về cách làm, cách đầu tư - bóng đá nữ ở Việt Nam.

Khi trao đổi với bầu Hiển chúng ta sẽ bất ngờ khi ông hiểu rất rõ về quá trình hình thành và phát triển của bóng đá nữ (BĐN). Chính xác hơn, bầu Hiển quan tâm khi ông cảm thấy xót xa trước phận đời của các cô gái đam mê theo nghiệp quả bóng tròn.

Trân trọng quá khứ

Bầu Hiển đã khiến chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi ông nhấn mạnh: trong hành trình vươn đến vinh quang, ngoài nỗ lực của các nữ cầu thủ, không thể không nhắc đến đóng góp của những người đàn ông, mà trên hết là hai ông Trần Thanh Ngữ và Hoàng Vĩnh Giang, một nhà hoạt động thể thao ở thành phố Hồ Chí Minh và một ở Hà Nội.

BĐN “sinh ra” ở TP.HCM, nhưng là người am hiểu ngành thể thao, ông Thanh Ngữ biết rất rõ rằng, để BĐN tồn tại, phát triển, cần phải liên kết với Hà Nội. Vì vậy, ông đã đề nghị với ông Hoàng Vĩnh Giang - khi đó là Giám đốc Sở TDTT TP Hà Nội - cùng nhau phát triển BĐN, bắt đầu từ thủ đô Hà Nội và quận 1, TPHCM. Ông Giang cũng là “cha đẻ” ý tưởng “đi tắt, đón đầu” đã đồng ý ngay.

Thế là, nhân kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-1994), ông Thanh Ngữ tổ chức cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên”, xuất phát từ thủ đô Hà Nội, lên Điện Biên và có chặng đua quanh đồi A1 vào chiều 7/5. Cùng có mặt với đoàn đua, hai đội BĐN Hà Nội và quận 1 đã thi đấu giao hữu ở một số địa phương mà đoàn đua đi qua như Sơn La, Mộc Châu, Điện Biên… nhằm quảng bá cho BĐN.

Vậy mà chỉ ba năm sau, ngay trong lần xuất ngoại đầu tiên, đội tuyển BĐN Việt Nam đã đoạt chức vô địch giải tiền SEA Games ở Malaysia và ba tháng sau đã giành Huy chương Đồng SEA Games 1997 ở Indonesia. Ở kỳ SEA Games này, ông Thanh Ngữ tiếp tục bỏ tiền túi để hỗ trợ việc ăn uống cho các nữ cầu thủ và còn kiêm nhiệm vai trò chăm sóc y tế cho đội tuyển. Do đó, không có gì khó hiểu khi những tuyển thủ đời đầu của BĐN Việt Nam như thủ môn Kim Hồng, tiền vệ Mỹ Oanh, tiền đạo Ngọc Mai… luôn xem ông Thanh Ngữ là người cha thứ hai của mình.

Có một chi tiết vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá mà hai ông Thanh Ngữ và Vĩnh Giang đã làm được cho BĐN: một đội tuyển quốc gia được thành lập khi chưa có câu lạc bộ chính thức, chưa có giải vô địch quốc gia mà đã đoạt được Huy chương Đồng SEA Games ngay lần đầu tiên tham dự.

Bóng đá nữ Việt Nam duy trì được vị thế vững chắc ở khu vực, vươn tầm châu Á và thế giới.

Từ cột mốc này, BĐN Việt Nam đã dần phát triển và gặt hái được những thành tựu đáng tự hào mà nổi bật nhất là việc được dự vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới năm 2023 (2023 FIFA Women’s World Cup), 8 lần đoạt Huy chương Vàng SEA Games…

Bầu Hiển luôn nhớ câu nói bất hủ của hai ông Thanh Ngữ, Vĩnh Giang là “BĐN sẽ có mặt ở vòng chung kết World Cup trước cả bóng đá nam”. Thậm chí, khi bóng đá Việt Nam còn trầy trật tìm kiếm huy chương ở SEA Games, ông Thanh Ngữ từng khẳng định: “Đời tôi chắc không đợi được Huy chương Vàng SEA Games của bóng đá nam, nhưng BĐN thì có”. Đúng như tiên đoán của ông, ở kỳ SEA Games 2001, đội tuyển BĐN Việt Nam đã đoạt Huy chương Vàng, trước khi ông qua đời năm năm sau đó.

Tương lai phải khác

Nhưng BĐN Việt Nam không thể phát triển hơn được nữa nếu cứ dựa vào đam mê, tinh thần, ý chí và cả sự hy sinh của những cô gái yêu bóng đá. Bầu Hiển nói ông quá bất ngờ khi đón nhận thông tin cuộc sống của các tuyển thủ quốc gia từng đem vinh quang về cho tổ quốc quá khốn khó, như chuyện thủ môn đội tuyển Việt Nam Kim Hồng - nay là HLV thủ môn cho đội tuyển BĐN quốc gia Việt Nam - từng bán bánh mì, còn một số cầu thủ khác phải làm thợ may, bán cà phê, bán nước mía, xôi chè, sửa xe máy… mới có tiền nuôi bản thân và theo đuổi được niềm đam mê đá bóng. Thậm chí dù đã đến năm 2018, thế mà có nơi thu nhập hàng tháng của các cầu thủ nữ không quá 1.5 triệu đồng.

Quá xót xa nên khi có thời gian, có điều kiện cùng lời ngỏ của lãnh đạo thể thao Thái Nguyên, bầu Hiển đã đồng ý đầu tư đồng thời không chỉ giúp câu lạc bộ BĐN Thái Nguyên không bị giải thể mà còn thay đổi cả quan điểm đầu tư BĐN của các quan chức, lãnh đạo các địa phương đã và đang phụ trách phát triển BĐN.

Buổi gặp ấn tượng với Bầu Hiển vào tháng 7/2024 đã khiến Văn Thị Thanh đồng ý làm HLV CLB nữ Thái Nguyên T&T.

Cũng bầu Hiển với sự trải lòng, cảm thông BĐN qua câu nói “Gái có công, chồng không phụ” mà khi trả lời truyền thông, Văn Thị Thanh - người phụ nữ đầu tiên và duy nhất cho đến nay ở Việt Nam có bằng AFC Pro (chứng chỉ cao nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á cấp cho các huấn luyện viên chuyên nghiệp đủ điều kiện dẫn dắt các đội tuyển quốc gia) - cho biết, chính câu nói đó đã thuyết phục cô nhận lời làm HLV trưởng Câu lạc bộ BĐN Thái Nguyên T&T.

Văn Thị Thanh cũng là tác giả bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Việt Nam thắng Myanmar 1-0 để đoạt HCV SEA Games 2003 được tổ chức trên sân nhà. Cùng năm, Thanh đã đoạt Quả bóng vàng và là 1 trong 10 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Là người trong cuộc nên Thanh càng ấn tượng hơn khi bầu Hiển biết rất rõ cuộc sống vất vả của các nữ tuyển thủ quốc gia.

Từ nói đến làm với bầu Hiển gần như không có khoảng cách. Khi đội BĐN Thái Nguyên đứng trên bờ vực giải tán do không có đủ kinh phí hoạt động dù lương cầu thủ chỉ 1,3 triệu đồng/tháng và tiền ăn chỉ 100.000 đồng/ngày, Tập đoàn T&T mà bầu Hiển là Chủ tịch HĐQT đã nhận làm nhà tài trợ chính.

Ngay lập tức, thu nhập của các nữ cầu thủ, đã tăng lên 5-10 lần tùy tài năng, đồng thời có thêm nhiều chế độ đãi ngộ khác. Không ít cầu thủ trước đó nghỉ đá để làm công nhân, nay xin trở lại đội để được thi đấu.

Ngoài ra, lần đầu tiên trong lịch sử BĐN, CLB Thái Nguyên T&T đã tiên phong trong việc chuyển nhượng VĐV có phí lót tay với 3 bản hợp đồng Nguyễn Thị Mỹ Anh, Lê Hoài Lương và Trần Thị Kim Anh. Trước mùa giải 2024, Thái Nguyên T&T tiếp tục chiêu mộ thêm 3 tuyển thủ Trần Thị Kim Thanh (Quả bóng vàng 2023), Nguyễn Thị Bích Thùy (Quả bóng đồng 2023) và Trần Thị Thu.

CLB nữ Thái Nguyên T&T tiên phong trong việc chuyển nhượng cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam.

Chưa hết, sau khi thành công với chiếc huy chương đồng quốc gia 2024, CLB Thái Nguyên T&T đã mời Đặng Thị Kiều Trinh làm HLV thủ môn. Kiều Trinh từng sở hữu 3 Quả bóng vàng Việt Nam (2011, 2012, 2017), 3 huy chương vàng SEA Games (2005, 2009, 2017) và đỉnh cao là giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2012.

Với bước đột phá này, bầu Hiển đã mở ra con đường mới cho BĐN Việt Nam, đó là tạo ra thị trường chuyển nhượng sôi động. 6 cầu thủ của Câu lạc bộ BĐN TPHCM và cũng là những tuyển thủ quốc gia Việt Nam lần lượt ký hợp đồng với Thái Nguyên T&T với mức lương tháng vài chục triệu đồng cùng phí lót tay trên dưới nửa tỉ đồng/người.

Chính vì bị “chảy máu”, các nhà quản lý BĐN TP.HCM phải thay đổi cách làm để giữ chân các cầu thủ tài năng. BĐN TP.HCM đã thực hiện cuộc "cách mạng" về thu nhập, lương các cầu thủ trụ cột được tăng lên gấp ba lần cùng nhiều chế độ đãi ngộ khác.

Căn cơ và bền vững hơn nữa, BĐN TP.HCM xúc tiến thành lập Công ty Cổ phần, hướng đến mô hình chuyên nghiệp. Đây là lộ trình phát triển theo đúng yêu cầu từ Liên đoàn Bóng đá châu Á, Ban lãnh đạo đội BĐN TP.HCM cũng chú trọng đến công tác đào tạo trẻ, chuẩn bị lực lượng cầu thủ kế thừa đạt chất lượng cao.

CUỘC SỐNG MỚI CỦA CLB THÁI NGUYÊN T&T

Nhờ sự đầu tư của Tập đoàn T&T vào năm 2019 mà CLB BĐN Thái Nguyên đã không giải thể. Có nguồn kinh phí của T&T, CLB Thái Nguyên T&T lần đầu tiên trong 21 năm thành lập đã có được huy chương đồng giải vô địch quốc gia 2024.

CLB nữ Thái Nguyên T&T có thể cạnh tranh huy chương tại giải VĐQG nữ nhờ sự đầu tư của bầu Hiển.

Sự xuất hiện của CLB Thái Nguyên T&T đã phá vỡ sự ngự trị của bộ ba TP.HCM, Hà Nội, Than khoáng sản Việt Nam.

Không chỉ đầu tư vào CLB Thái Nguyên T&T, Tập đoàn T&T còn phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và LĐBĐ Hà Nội tổ chức Giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội - Cup T&T Group 2024, diễn ra từ ngày 3 - 7.10, để chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2024).

Giải có 4 đội bóng tham dự là Manila Digger FC (Philippines), Bắc Kinh FC (Trung Quốc), Hà Nội và Thái Nguyên T&T. Các trận đấu diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy và CLB Thái Nguyên T&T đã đoạt chức vô địch sau khi lần lượt thắng Bắc Kinh FC 3-1, hòa Hà Nội 1-1 và trận cuối cùng thắng đậm Manila Digger với tỉ số 7-1.

Bên cạnh thành công về mặt chuyên môn khi tạo thêm sân chơi chất lượng cho các cầu thủ nữ, giải BĐN quốc tế Hà Nội Cup 2024 cũng góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội.

Do đó trong thời gian diễn ra giải đấu, các cầu thủ của hai đội Manila Digger và Bắc Kinh (Trung Quốc) đã có những trải nghiệm văn hóa, du lịch của Hà Nội thông qua các chuyến tham quan tới một số danh lam, thắng cảnh nổi tiếng như: Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn…

Rõ ràng, sự xuất hiện cùng cách đầu tư quyết liệt cho BĐN của bầu Hiển đã có tác động toàn diện và tích cực đến sự phát triển của BĐN nước nhà. Bầu Hiển cho biết, ông mong muốn đời sống của các nữ cầu thủ được cải thiện tương xứng với công sức, sự đóng góp của họ. Có như thế mới thu hút được thêm nhiều cô gái đến với bóng đá, giúp BĐN Việt Nam có nền tảng để phát triển nhanh và bền vững hơn.

Có thể nói, ông Trần Thanh Ngữ rồi cùng ông Hoàng Vĩnh Giang là hai người đã đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển của BĐN Việt Nam, còn bầu Hiển là người tạo đột phá để BĐN Việt Nam có bước phát triển nhảy vọt trên con đường chuyên nghiệp hóa.