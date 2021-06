Sợ mất thị phần, Samsung phản đối quyết liệt việc LG bán iPhone

Sau khi rút lui khỏi mảng sản xuất smartphone, LG đang đối mặt với câu hỏi phải làm gì với mặt bằng cùng nhân sự của Best Shop, chuỗi cửa hàng trước đây từng dành riêng để thiết bị cầm tay của LG, với hơn 400 địa điểm trên khắp Hàn Quốc.

Kế hoạch mới của LG là chuyển sang bán iPhone cùng các thiết bị của Apple. Nhưng hướng đi này của LG là điều mà một gã khổng lồ công nghệ ở Hàn Quốc khác, là Samsung, rất khó chịu.

Theo báo cáo của Business Korea, LG đã tìm cách dự trữ các sản phẩm của Apple tại các cửa hàng truyền thống Best Shop, nơi tiếp tục bán các sản phẩm khác của LG như TV cao cấp sau khi công ty rời khỏi thị trường điện thoại.

Và dường như Samsung đã quyết định phải ra tay ngăn chặn. Và lý do được ra chính là việc LG sẽ vi phạm một thỏa thuận được ký vào tháng 5/2018. Thỏa thuận có đó nội dung yêu cầu các nhà sản xuất như LG hay Samsung chỉ bán điện thoại do mình sản xuất tại các cửa hàng hay địa điểm bán lẻ của riêng mình. Do đó, việc LG bán điện thoại của Apple sẽ vi phạm thỏa thuận này.

Sự hiện diện trong lĩnh vực bán lẻ thực tế của LG tại Hàn Quốc là rất quan trọng, vì vậy có thể hiểu được rằng Samsung đang cảm thấy bị đe dọa bởi động thái này, đặc biệt là khi Apple đã nhảy lên dẫn đầu thị trường với 29,8% thị phần bán điện thoại 5G với riêng dòng iPhone 12. Samsung hiện đang đứng ở vị trí thứ tư về thiết bị cầm tay 5G.

Samsung được cho là đang cố gắng gây áp lực với ba nhà cung cấp dịch vụ di động lớn của Hàn Quốc - SK Telecom, KT Corp và LG Uplus - để thúc đẩy việc đưa dòng điện thoại của mình xuất hiện trong chuỗi Best Shop.

Theo Techspot