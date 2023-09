Siemens thử nghiệm tàu hỏa chạy bằng pin nhiên liệu hydro ở Bavaria, Đức

VietTimes – Ngày 16/9, Siemens Mobility thực hiện thành công các thử nghiệm ban đầu Mireo Plus H, đoàn tàu 2 toa chạy bằng hydro ở Bavaria, Đức. Cuộc thử nghiệm nhằm xác định hiệu quả của vận tải hành khách bằng nhiên liệu hydro.

Tuyến tàu hỏa thân thiện môi trường này dự kiến bắt đầu hoạt động chở khách giữa năm 2024, phục vụ tuyến đường kết nối Augsburg với Füssen và Peissenberg trên mạng lưới đường sắt Bayerische Regiobahn (BRB).

Những hoạt động thí điểm cho đoàn tàu bền vững sáng tạo này được thiết lập, có kế hoạch kéo dài 30 tháng với sự hỗ trợ của chính quyền Bang Bavaria. Quan hệ đối tác phát triển giữa Siemens Mobility và Bavaria được chính thức thiết lập vào năm 2021.

Siemens Mobility tiến hành thử nghiệm Mireo Plus H, đoàn tàu hai toa chạy bằng hydro ở Bavaria, Đức. Video Siemens Mobility

Karl Blaim, giám đốc điều hành và là giám đốc tài chính của Siemens Mobility cho biết: "Hợp tác với Bang Bavaria, chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng cho tương lai của những hệ thống vận chuyển bền vững thay thế cho tàu hỏa, sử dụng nhiên liệu hóa thạch.”

“Tàu Mireo Plus H chạy bằng hydro của chúng tôi sẽ hoạt động hoàn toàn không phát thải giữa Augsburg, Füssen và Peissenberg. Với đoàn tàu này, chúng tôi đang cung cấp một giải pháp bền vững cho những tuyến đường sắt không có cơ sở hạ tầng điện khí hóa".

Bộ trưởng Giao thông vận tải bang Bavaria Christian Bernreiter: "Chúng tôi có kế hoạch tiến hành 30 tháng hoạt động chở khách thử nghiệm tàu chạy nhiên liệu hydro trong các điều kiện hoạt động thường xuyên hàng ngày. Kết quả của những thử nghiệm này sẽ được đánh giá để xác định, chúng ta có quyết định sử dụng những đoàn tàu chạy bằng hydro trên các tuyến đường bổ sung ở Bavaria hay không. Mục tiêu của chúng tôi là chấm dứt hoạt động diesel trong vận tải hành khách đường sắt địa phương và khu vực của Bavaria vào năm 2040".

Bộ trưởng Kinh tế bang Bavaria Hubert Aiwanger phát biểu: "Với chuyến tàu hydro đầu tiên này, Bavaria đang tiến thêm một bước nữa hướng tới tương lai hydro. Bắt đầu thực hiện dự án thí điểm cùng với các đối tác Siemens và công ty dịch vụ đường sắt khu vực Bayerische Regiobahn, chúng tôi đang biến nhiên liệu tương lai hydro thành một trải nghiệm cụ thể cho mọi người và đồng thời thu được những bài học thực tế quan trọng cho chương trình áp dụng rộng rãi những công nghệ đổi mới, sử dụng hydro bền vững".

Mireo Plus H là một tàu vận tải đường sắt chạy bằng pin nhiên liệu hydro hiện đại, phát triển trên nền tảng tàu chạy điện khu vực Mireo, được chứng minh có hiệu quả cao của Siemens Mobility. Hai pin nhiên liệu được gắn trên nóc cùng với pin lithium-ion đảm bảo khả năng vận chuyển hành khách hoàn toàn không phát thải CO2.

Hệ thống pin nhiên liệu hydro cung cấp năng lượng, kết hợp với truyền động điện, cung cấp công suất kéo cao đến 1,7 MW, cho phép gia tốc đạt tới 1,1 m / s² và tốc độ tối đa 160 km / h. Tàu có phạm vi hoạt động từ 1.000 đến 1.200 km với một lần nạp đầy bình hydro.

Mireo Plus H cũng có chi phí vòng đời thấp nhất so với các đoàn tàu pin nhiên liệu khác trên thị trường, có thể được tiếp nhiên liệu nhanh chóng chỉ trong 15 phút. Mireo được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường với cấu trúc nhôm nhẹ nguyên khối, hàn. Cấu trúc thiết kế ngoại hình có tính khí động học nâng cao, Việc sử dụng nhôm, kết hợp với các hệ thống điều khiển mới cho phép tiết kiệm năng lượng tới 25% so với các tàu chạy điện trước đây của Siemens.

Theo Evehicle Technology