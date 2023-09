Công ty BYD Trung Quốc cán mốc 500.000 xe với mẫu xe điện Yuan Plus – Atto 3 ở châu Âu

VietTimes – Ngày 16/9, nhà sản xuất xe điện lớn nhất của Trung Quốc BYD đạt được một cột mốc quan trọng, khi mẫu xe điện Yuan Plus thứ 500.000 ra khỏi dây chuyền lắp ráp của doanh nghiệp này.

BYD đạt được thành tựu quan trọng này chỉ trong 19 tháng sau khi tung mẫu xe Yuan Plus ra thị trường. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên tại Trung Quốc tháng 2/2022, mẫu xe Yuan Plus đã trở thành hiện tượng toàn cầu.

Giới thiệu xe điện Yuan Plus (Atto 3) của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD. Video JustCARS

Yuan Plus được biết đến với tên gọi Atto 3 ở thị trường nước ngoài. Mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện này là mẫu SUV A-Class đầu tiên, sử dụng nền tảng điện tử 3.0 của BYD, tăng cường hiệu quả sử dụng pin và nâng cao độ an toàn.

Phiên bản cơ sở ban đầu được trang bị gói pin BYD Blade 49,92 kWh, động cơ điện phía trước với công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm, cung cấp phạm vi hoạt động 430 km (267 dặm) trong một lần sạc. Yuan Plus là phiên bản xe điện bình dân có giá khởi điểm là 135.800 nhân dân tệ (khoảng 18.700 USD).

Với hơn 102.000 xe mẫu Atto 3 được xuất khẩu tính đến tháng 8/2023, mẫu SUV điện của BYD đang mở rộng thương hiệu sang các thị trường mới. BYD đã vận chuyển lô xe điện Yuan Plus đầu tiên đến Mexico vào tháng 6, tăng cường và mở rộng sự hiện diện sản phẩm của doanh nghiệp ở Bắc Mỹ.

BYD kỷ niệm đợt giao hàng xe điện Yuan Plus (Atto 3) ở Mexico. Ảnh: BYD

Mẫu xe Atto 3 đã mở rộng trên thị trường toàn cầu sau khi ra mắt tại Columbia tháng 10/2022, tiếp theo là Brazil và Thái Lan vào tháng 11/2022. Hiện nay, mẫu xe Atto 3 đã có mặt ở 55 quốc gia trên toàn thế giới.

Atto 3 của BYD thậm chí còn trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất ở Thụy Điển trong tháng 7, vượt qua Volkswagen, Tesla và Volvo.

Với doanh số hàng tháng liên tục vượt 30.000 chiếc, BYD đạt được một cột mốc quan trọng khi xuất xưởng xe điện thứ 500.000 Yuan Plus ngày 15/9, 19 tháng sau khi ra mắt mẫu xe này.

Xe điện BYD Yuan Plus đạt cột mốc 500.000 sau 19 tháng. Ảnh: BYD

Đồng thời, BYD cũng tung ra thị trường Trung Quốc phiên bản Yuan Plus Champion Edition. Chiếc xe mới là phiên bản nâng cấp của mẫu SUV chạy điện Yuan Plus với 5 phiên bản nâng cấp có mức giá khác nhau.

Xe được trang bị ghế trước có hệ thống thông gió và sưởi, cửa kính riêng biệt, hệ thống bật tắt điện thông minh. Yuan Plus Champion Edition được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu phía trước, có công suất tối đa 150kW và mô-men xoắn cực đại 310N·m. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong khoảng thời gian 7,3 giây. Yuan Plus Champion Edition được trang bị hai phiên bản dung lượng pin khác nhau, 49,92kWh với phạm vi hoạt động 430km và và 48kWh với phạm vi hoạt động 510km.

BYD Yuan Plus Champion Edition có giá khởi điểm là 135.800 nhân dân tệ (khoảng 20.000 USD). Xe có sẵn 5 phiên bản: Đạt đến 430 Km, Vượt mức 430 Km, Đạt đến 510 Km, Vượt mức 510 Km và Vượt mức 510 Km Cao cấp với mức giá dao động từ 135.800 nhân dân tệ (18.700 USD) đến 163.800 NDT (22.516 USD).

Sự ra mắt của Yuan Plus Champion Edition là một cột mốc quan trọng đối với BYD.

Yuan Plus Champion Edition là chiếc đầu tiên trong dòng Champion Edition mới của công ty hướng đến thị trường cao cấp. Yuan Plus Champion Edition cũng là một đối thủ cạnh tranh nặng ký trong phân khúc SUV điện nhỏ gọn, dự kiến ​​sẽ được người tiêu dùng ở Trung Quốc và các thị trường nước ngoài ưa chuộng.

Mẫu xe điện BYD Yuan Plus Champion Edition. Ảnh: BYD

Ngoại thất của Yuan Plus Champion Edition hầu như không thay đổi so với mẫu tiêu chuẩn, nhưng có hai màu ngoại thất mới: Xanh oxygen và Tím Năng động. Xe có nội thất màu be sang trọng nhẹ nhàng mới với hai tông màu.

Trên phương diện công nghệ, Yuan Plus Champion Edition có được một số nâng cấp như màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch mới, hệ thống kết nối mạng thông minh DiLink 4.0 (4G) mới và hình ảnh 3D toàn cảnh trong suốt, chế độ thân thiện với trẻ em.

Theo Electrek