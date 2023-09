Trang Electrek, dẫn báo cáo của Tổ chức nghiên cứu RMI, hợp tác với Quỹ Trái đất Bezos được công bố ngày 14/9, có tên gọi X-change: Ô tô, Sự kết thúc của thời đại Động cơ đốt trong (ICE) "X-change: Cars, The end of the ICE age" cho biết, thị phần của xe động cơ đốt trong (ICE) sẽ giảm xuống mức 14-38% doanh số vào năm 2030.

Theo báo cáo của RMI, doanh số bán xe chạy xăng đạt đỉnh năm 2017, giảm ở mức trên 5% mỗi năm kể từ đó. Đến cuối thập kỷ này, doanh số bán xe xăng sẽ giảm xuống còn từ 14 triệu đến 38 triệu xe mỗi năm.

Nhưng vấn đề không nằm ở việc mua xe xăng mới mà là những gì sẽ diễn ra với những chiếc xe xăng đang hoạt động trên đường, do tổng số xe chạy nhiên liệu hóa thạch là số lượng xe đã bán ra và phế liệu của những chiếc xe hiện có.

RMI giả định tuổi thọ của một chiếc xe chạy xăng là khoảng 15 năm. Trong thập kỷ qua, theo RMI số lượng xe xăng bị loại bỏ hàng năm là từ 40 đến 50 triệu chiếc. Nhưng sử dụng dữ liệu lịch sử từ nguồn Tài chính năng lượng mới của Bloomberg “Bloomberg New Energy Finance” (BNEF), RMI ước tính, tỷ lệ phế liệu xe xăng sẽ tăng khoảng từ 60 đến 70 triệu xe mỗi năm vào năm 2030 trên cơ sở số lượng bán xe xăng 15 năm trước ở mức khoảng 80 triệu chiếc.

Điều đó có nghĩa là, phế liệu xe xăng hiện nay và trong tương lai sẽ gia tăng đột biến, trở thành một thách thức tái chế khác mà thế giới cần giải quyết khẩn cấp.

RMI đưa ra ví dụ, trong năm 2022 có doanh số 64 triệu xe xăng và số xe phế liệu là 42 triệu chiếc. Như vậy mức tăng trưởng ròng của xe xăng là 22 triệu. Nhưng đến năm 2025, nhiều xe xăng sẽ bị loại bỏ chứ không phải bán đi, có nghĩa là tổng số xe xăng trên thế giới sẽ đạt đỉnh vào năm đó và sau đó sẽ rơi tự do vào năm 2030.

Nghiên cứu của RMI cho thấy, đến năm 2030, số lượng xe xăng sẽ giảm với tốc độ 40 đến 70 triệu xe mỗi năm, tương đương 3-7%.

Các nhà nghiên cứu lưu ý, xe chạy xăng chiếm khoảng 25% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu, chiếm hơn 33% tăng trưởng nhu cầu dầu từ năm 2010 đến 2019. Do đó nhu cầu về dầu mỏ cũng sẽ rơi tự do trong tương lai do nhu cầu sử dụng xe điện, chạy bằng năng lượng sạch tăng vọt.

Cũng theo báo cáo này, RMI cho rằng, đến những năm 2040, nhu cầu dầu từ lĩnh vực xe hơi sẽ giảm xuống 0. Điều này có nghĩa là ngành dầu khí, nguồn thu nhập khổng lồ của nhiều quốc gia sẽ suy giảm nhanh chóng, đòi hỏi phải có phương hướng chuyển hóa ngành công nghiệp năng lượng sang một lĩnh vực hoàn toàn mới như sản xuất năng lượng tái tạo hoặc công nghiệp hóa chất bền vững, thân thiện môi trường.

Kingsmill Bond, lãnh đạo cấp cao tại RMI cho biết: “Xe điện đang trên đà thống trị doanh số bán ô tô toàn cầu vào năm 2030, báo hiệu sự kết thúc của xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, lĩnh vực có nhu cầu dầu mỏ lớn nhất. Khi xe điện du lịch dẫn đầu, phần còn lại của giao thông sẽ dịch chuyển theo. Thay đổi theo cấp số nhân đang lan rộng đến xe hai bánh trên khắp Nam bán cầu và xe tải ở Trung Quốc. Sự phát triển này sẽ cắt giảm lượng khí thải và tăng cường sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, sự phát triển này cũng chuyển tiền từ tay các quốc gia dầu mỏ sang các quốc gia công nghệ trong tương lai”.

