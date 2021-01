Sản phẩm thương hiệu Xiaomi có cấu hình rất cao nhưng sao giá lại rẻ?

Xiaomi là một công ty điện tử tư nhân của Trung Quốc có trụ sở chính tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Xiaomi từng được mệnh danh là "Apple của Trung Quốc". Các sản phẩm của Xiaomi bao gồm điện thoại thông minh, máy tính xách tay và các thiết bị điện tử tiêu dùng liên quan. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, chính những chiếc điện thoại đã thực sự đưa công ty trở thành nhà sản xuất di động lớn thứ ba thế giới sau Apple và Samsung vào năm 2014. Không ít người tự hỏi tại sao điện thoại Xiaomi lại được định giá rẻ trong khi mọi thông số kỹ thuật đều cao?

Dưới đây là tổng hợp ý kiến của người dùng trên Quora.

Xiaomi giữ tỷ suất lợi nhuận 5% từ phần cứng và kiếm nhiều tiền hơn từ các dịch vụ internet

Tại Trung Quốc, Google và các dịch vụ của Google đều bị cấm, điều này tạo ra nhu cầu về một dịch vụ tương đương của Trung Quốc.

Xiaomi đã quyết định tăng cường và tạo ra nhiều dịch vụ tương tự như của Google. Ví dụ như Mi Cloud thay thế Google Drive và Google Photos. Xiaomi có trình duyệt, dịch vụ dự báo, lịch, đám mây và nhiều dịch vụ khác của riêng mình. Thay vì mở rộng thị trường cạnh tranh bên ngoài Trung Quốc, Xiaomi lựa chọn thống trị thị trường Trung Quốc lục địa.

Bán hàng trực tuyến và không đầu tư quảng cáo

Xiaomi không chi tiền cho các dịch vụ quảng cáo, do đó công ty có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn. Công ty không chi tiền cho các chương trình khuyến mãi hoặc quảng cáo thông thường để tăng cường tiếp thị như các công ty sản xuất điện thoại thông minh lớn khác của Trung Quốc như Vivo, Oppo, Lenovo, One Plus, Honor hay Gionee. Marketing của Xiaomi chỉ dựa vào mạng truyền thông xã hội và xây dựng cộng đồng, phương pháp này cũng khá hiệu quả và hoạt động tốt. Cộng đồng Xiaomi rất mạnh, họ tạo ra những fan trung thành sẵn sàng truyền miệng về thiết bị Xiaomi đến người khác, và bản thân fan cũng có thể dễ dàng tiếp cận với điện thoại Xiaomi nhờ mức giá tốt.

Hơn thế nữa, thương hiệu cũng không tiếp cận các nhà bán lẻ và chủ cửa hàng mà tập trung vào việc bán hàng thông qua nền tảng trực tuyến như Amazon, Snapdeal, Flipkart,… Xiaomi bán hàng trực tuyến và không làm giàu cho nhà bán lẻ trung gian.

Chính sách flash sale

Theo chính sách bán hàng chớp nhoáng, công ty chỉ sản xuất số lượng có hạn, khoảng 40 nghìn hoặc 50 nghìn và bán ngay lập tức. Điều này giúp tránh chi phí duy trì hàng tồn kho, vấn đề lưu trữ, do đó thu được lợi nhuận tốt. Không ít lần người hâm mộ điện thoại Xiaomi chỉ trích chính sách này vì nó không thể đáp ứng nhu cầu của thị trường do số lượng hàng có hạn.

Mở rộng thị trường

Xiaomi không chỉ bán điện thoại thông minh trong thị trường nội địa mà còn xuất sang các quốc gia khác cũng như khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Mexico. Công ty đang hoạt động tốt bằng cách mở rộng thị phần một cách từ từ và ghi dấu ấn của mình ở tất cả các quốc gia mà nó đang hoạt động.

Đối tác

Công ty có quan hệ đối tác với thương hiệu nổi tiếng Qualcomm. Ít ai biết rằng Qualcomm là đối tác sáng lập của Xiaomi. Qualcomm nổi tiếng là nhà cung cấp bộ vi xử lý di động toàn cầu. Với tư cách là đối tác của Qualcomm, Xiaomi nhập bộ xử lý di động với giá rẻ. Đó cũng là một lý do khiến Xiaomi được bán với giá rẻ.

Sự hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc

Theo Steve Keraly, Xiaomi rẻ như vậy nhờ chính phủ Trung Quốc trợ giá. Hệ điều hành MIUI trên các thiết bị Xiaomi được nhận xét là sản phẩm kết hợp từ Android và iOS. MIUI an toàn hơn đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc so với các sản phẩm hệ điều hành Google hoặc Apple, vì cả hai công ty đều hợp tác với NSA theo dõi người dùng trên thế giới.

Xét trên phương diện của người tiêu dùng Trung Quốc, Xiaomi rẻ vì 3 lý do:

1. Nền tảng tài chính hùng hậu của Xiaomi

Nhà sáng lập Xiaomi - Lei Jun có thế lực tài chính hùng hậu trước khi sản xuất điện thoại Xiaomi. Mục tiêu của Lei Jun là tạo ra sản phẩm phục vụ người tiêu dùng hơn là móc tiền từ túi người tiêu dùng.

2. Triết lý kinh doanh

Trong một bài diễn thuyết của CEO Lei Jun có một đoạn như thế này, "trung thành và làm bạn với người tiêu dùng, nhấn mạnh vào chất lượng giá cả, giá trị chân thành và tình yêu, tin rằng người dùng là người bạn tốt nhất của chúng ta mãi mãi.” Có lẽ giá trị cốt lõi của Lei Jun hiện đang làm tốt nhiệm vụ kim chỉ nam cho Xiaomi. Giá cả sản phẩm tốt ở đây có nghĩa là sản phẩm chất lượng cao mà không đắt. Mô hình kinh doanh mà Lei Jun xây dựng cho Xiaomi có phần giống với mô hình kinh doanh của Muji và Costco với lợi nhuận biên thấp.

Xiaomi không chỉ là công ty di động

Điện thoại Xiaomi xem như là để làm thương hiệu và để cái tên Xiaomi chạm được tới nhiều người hơn, sau đó họ sẽ lấy tiền lại của bạn theo những cách khác. Tính ra thì đây cũng là một cách cực kỳ thông minh mà không phải hãng nào cũng can đảm thực hiện.