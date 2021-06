Đà Nẵng: Sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh các hoạt động dịch vụ tại tòa chung cư Monarchy Block B

Chiều ngày 5/6, ông Hoàng Công Thanh – Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, UBND quận Sơn Trà đang chỉ đạo phòng Tài chính – kế hoạch quận kiểm tra và thu hồi giấy phép kinh doanh các hoạt động dịch vụ tại tòa chung cư Monarchy Block B (nếu có).

Đây là một trong những động thái tiếp theo của UBND quận Sơn Trà về việc xử lý các sai phạm tại dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (Block B) do Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, để đảm bảo việc xử sai phạm tại công trình này, UBND quận Sơn Trà đề nghị Công an quận phối hợp với Công an phường An Hải Tây thường xuyên kiểm tra tình hình lưu trú, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại chung cư Monarchy Block B và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, UBND quận Sơn Trà sẽ đề nghị các đơn vị cấp nước, cấp điện xem xét các hợp đồng đã ký, kiểm tra các điều kiện ký hợp đồng… nếu không bảo đảm thì xem xét chấm dứt hợp đồng, ngưng cung cấp điện nước để thực hiện việc thông báo di dời người dân sống trong toà nhà chung cư này ra ngoài để xử lý sai phạm đối với công trình.