Routes Asia 2022: Chất xúc tác mạnh mẽ và truyền cảm hứng để Đà Nẵng kết nối toàn cầu

Kỳ vọng khôi phục ngành hàng không như trước COVID-19

Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 (Routes Asia 2022) là sự kiện xúc tiến đầu tư quốc tế duy nhất trong lĩnh vực hàng không của châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng. Đây là nơi quy tụ các nhà hoạch định chính sách từ các hãng hàng không, sân bay, điểm đến và nhà cung ứng của ngành hàng không hàng đầu thế giới, nhằm hiện thực hóa kế hoạch hành động, đẩy nhanh quá trình phục hồi của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – cho biết, Routes Asia được tổ chức trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt, khi Việt Nam vừa mở cửa bầu trời quốc tế và đón những chuyến bay quốc tế đầu tiên trở lại sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.

“Việc đăng cai Diễn đàn phát triển hàng không uy tín nhất khu vực không chỉ định vị Đà Nẵng là điểm đến của sự kiện, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của TP trong việc khôi phục mạng lưới hàng không và nền kinh tế du lịch. Chúng tôi hi vọng rằng trong lần đăng cai sự kiện này, Đà Nẵng sẽ mang đến một môi trường thoải mái và hiệu quả cho các hoạt động trao đổi và kết nối kinh doanh giữa các đối tác hàng không và du lịch”.

Cũng theo ông Chinh, trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19, Đà Nẵng đang là điểm đến mới nổi bật của khu vực châu Á, thu hút 39 đường bay quốc tế với 536 chuyến bay mỗi tuần. Nhưng sau 2 năm dưới ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, các đường bay quốc tế bị gián đoạn khiến ngành hàng không và du lịch TP đối mặt với thách thức to lớn để duy trì hoạt động.

“Vì vậy, khôi phục mạng lưới bay quốc tế, tạo thuận lợi cho du khách, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trở lại Đà Nẵng là một trong những mục tiêu quan trọng và tiên quyết cho việc khôi phục du lịch và kinh tế xã hội TP. Chúng tôi tin rằng, Routes Asia 2022 sẽ là một chất xúc tác mạnh mẽ và truyền cảm hứng để thực hiện mục tiêu đó. Chúng tôi đặt mục tiêu trong vòng 2 năm tới sẽ khôi phục hàng không như thời điểm trước COVID-19, đặc biệt kết nối Đà Nẵng với các trung tâm hàng không quan trọng kết nối Đà Nẵng với các thị trường xa như Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Đồng thời tiếp tục xúc tiến các đường bay mới đến các thị trường tiềm năng tại Ấn Độ và Đông Nam Á” - ông Chinh nhấn mạnh.

Động lực để Đà Nẵng kết nối toàn cầu

Với vai trò là đơn vị chủ trì tổ chức Routes Asia 2022, ông Steven Small - Giám đốc Thương hiệu Informa Routes - chia sẻ: “Chúng tôi tự hào đã tập hợp đông đảo các thành viên thuộc cộng đồng hàng không – du lịch châu Á – Thái Bình Dương cùng gặp gỡ tại TP Đà Nẵng, để trao đổi giải pháp khôi phục mạng lưới đường bay, tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài cho khu vực. Qua việc đăng cai thành công sự kiện Routes Asia 2022, Đà Nẵng đã thể hiện vai trò một chủ nhà thân thiện, mến khách và chuyên nghiệp, góp phần định vị thành phố như một trung tâm kinh doanh, đầu tư, logistics, tài chính và văn hóa trong tương lai”.

“Routes Asia 2022 là nơi gặp gỡ cho đại diện các hãng hàng không, sân bay và điểm đến du lịch, để lên kế hoạch và đàm phán về những dịch vụ hàng không trong tương lai. Đây là một động lực mạnh mẽ trong sự kết nối toàn cầu - chỉ trong 3 năm qua, đã có hơn một nửa dịch vụ hàng không trên thế giới được đàm phán trong sự kiện của chúng tôi”- ông Steven Small nhấn mạnh.

Cũng theo ông Steven Small, hầu hết các thị trường hàng không hàng đầu thế giới trong 20 năm tới đều phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính vì vậy, Routes Asia diễn ra tại Đà Nẵng là sự kiện phát triển đường bay duy nhất dành riêng cho khu vực và thu hút các nhà đưa ra quyết định then chốt của ngành hàng không, gồm: Cơ quan nhà nước, giám đốc điều hành của cả các hãng hàng không và sân bay và cả các nhà hoạch định mạng lưới hàng không… để gặp gỡ, thảo luận về tương lai của các dịch vụ hàng không trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nơi tổ chức diễn đàn, các sân bay và điểm đến sẽ phải thông qua quá trình nộp đơn tham gia tuyển chọn mang tính cạnh tranh cao để có thể được đăng cai tổ chức sự kiện.

"Là TP đăng cai diễn đàn, Đà Nẵng sẽ có một nền tảng tăng cường kết nối điểm đến, là điều khó đạt được chỉ với các hội nghị truyền thống hay tham dự sự kiện. Sự gia tăng kết nối này dẫn đến những lợi ích lâu dài, như tăng trưởng tại các sân bay và hoạt động du lịch. Đà Nẵng là một điểm đến có nhiều tiềm năng lớn để trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu, là cửa ngõ quốc tế quan trọng ở Việt Nam, nhằm khôi phục lại ngành du lịch và vị trí của TP như một trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, hậu cần, tài chính và văn hóa trong thập kỷ tới. Với vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng hiện đại, TP Đà Nẵng đã sẵn sàng để tận dụng cơ hội vàng đăng cai tổ chức sự kiện Routes Asia”- ông Steven Small nhấn mạnh.

Còn ông Phillip Nguyễn - Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại Duy Anh, Phó Trưởng Ban tổ chức Routes Asia 2022 cho rằng, việc mang Routes Asia 2022 đến với Đà Nẵng là bước đi chiến lược trong việc tái khởi động sau COVID. “Chúng tôi mong muốn đại biểu tham dự cảm nhận được không khí của Fly Now – Shop Now – Vietnam Now, vì đây là thời điểm thuận điểm lợi nhất cho việc khôi phục và phát triển mạng lưới đường bay khu vực châu Á – Thái Bình Dương” - ông Phillip Nguyễn chia sẻ.

Ngành hàng không – du lịch Việt Nam đang trên đà phục hồi với việc nối lại các chặng bay trong nước và quốc tế, tại lễ khai mạc, các chủ đề nhằm tái thiết kết nối hàng không khu vực đã được giới thiệu và chia sẻ, bao gồm chính sách hỗ trợ mạng lưới đường bay, giải pháp tăng tốc phục hồi ngành hàng không, tác động của COVID-19 đối với hành vi của người tiêu dùng, xu hướng du lịch và các chiến lược hiệu quả nhất để khôi phục nhu cầu thị trường.

Routes Asia 2022 được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ và truyền cảm hứng để Đà Nẵng thực hiện mục tiêu khôi phục mạng lưới bay quốc tế, tạo thuận lợi cho du khách, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trở lại Đà Nẵng, đồng thời kết nối Đà Nẵng với các trung tâm hàng không quan trọng, với các thị trường xa như Mỹ, châu Âu và Trung Đông; đồng thời tiếp tục xúc tiến các đường bay mới đến các thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á, Ấn Độ và Châu Đại Dương.

Routes Asia 2022 diễn từ ngày 6/6-8/6 với sự tham dự của hơn 500 đại biểu đại diện của hơn 200 hãng hàng không, sân bay, đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại sự kiện sẽ có khoảng 1.500 cuộc gặp gỡ, kết nối kinh doanh trực tiếp giữa các nhà quản lý, doanh nghiệp, các hãng hàng, không thông qua các buổi đối thoại, hội nghị, hội thảo diễn ra. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào phương thức các bên phối hợp để khôi phục mạng lưới đường bay, tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt, sự kiện sẽ có mặt những nhân sự giữ vai trò quyết định của các hãng hàng không quốc tế như: Air India, Air New Zealand, AirAsia, Batik Air Indonesia, Cebu Air Pacific, Go First Air, IndiGo, Japan Airlines, Malindo Air, MIAT Mongolian Airlines, Oman Air, Qantas, Scoot… Bên cạnh đó, sự kiện còn có mặt của đại diện từ hơn 20 hãng hàng không hàng đầu của Trung Quốc gồm: Air China, China Eastern, China Southern, Hainan Airlines… Sự kiện cũng sẽ quy tụ hơn 25 diễn giả từ các hiệp hội thương mại, ban giám đốc hãng hàng không, sân bay và các bộ, ngành của Chính phủ trong nhằm đề ra kế hoạch hành động cho các đại biểu. Tại đây, đại diện các hãng hàng không sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến tác động của COVID-19 đối với hành vi của người tiêu dùng và xu hướng du lịch, các chiến lược hiệu quả nhất để khôi phục nhu cầu thị trường.

