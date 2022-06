Đà Nẵng: Sẽ có hơn 1.500 cuộc họp bàn phương án tái thiết ngành hàng không khu vực

UBND TP Đà Nẵng cho biết, Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 6/6-8/6, sẽ có hơn 1.500 cuộc họp giữa các bên để xây dựng kế hoạch đẩy nhanh quá trình phục hồi ngành hàng không khu vực.

Theo ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND T Đà Nẵng - Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022: “Chúng tôi rất vinh hạnh khi Đà Nẵng là TP đầu tiên của Việt Nam đăng cai Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022. Từ sự kiện này, Đà Nẵng sẽ tiếp tục khẳng định là một điểm đến hàng đầu châu Á, là trung tâm phát triển hàng không, du lịch năng động của Việt Nam và khu vực. Chúng tôi đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị chào đón Diễn đàn phát triển đường bay châu Á”.

Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào phương thức các bên phối hợp để khôi phục mạng lưới đường bay, tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt, sự kiện sẽ có mặt những nhân sự giữ vai trò quyết định của các hãng hàng không quốc tế như: Air India, Air New Zealand, AirAsia, Batik Air Indonesia, Cebu Air Pacific, Go First Air, IndiGo, Japan Airlines, Malindo Air, MIAT Mongolian Airlines, Oman Air, Qantas, Scoot…

Bên cạnh đó, sự kiện còn có mặt của đại diện từ hơn 20 hãng hàng không hàng đầu của Trung Quốc gồm: Air China, China Eastern, China Southern, Hainan Airlines…

Sự kiện cũng sẽ quy tụ hơn 25 diễn giả từ các hiệp hội thương mại, ban giám đốc hãng hàng không, sân bay và các bộ, ngành của Chính phủ trong nhằm đề ra kế hoạch hành động cho các đại biểu.

Tại sự kiện, đại diện các hãng hàng không sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến tác động của COVID-19 đối với hành vi của người tiêu dùng và xu hướng du lịch, các chiến lược hiệu quả nhất để khôi phục nhu cầu thị trường.

Ông Steven Small - Giám đốc thương hiệu Informa Routes – cho biết: "Chúng tôi tự hào đã có thể tập hợp rất nhiều thành viên của cộng đồng hàng không – du lịch, mặc cho các hạn chế đi lại vẫn hiện hữu. Routes cũng ứng dụng các giải pháp kỹ thuật số vào sự kiện để phục vụ các đối tác không thể tham dự trực tiếp. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, với tư cách là một doanh nghiệp, để hỗ trợ khu vực này trong quá trình phục hồi đang tiếp diễn".

Theo UBND TP Đà Nẵng, mặc dù việc đi lại bị hạn chế do dịch bệnh song triển vọng giao thông của ngành hàng không trong khu vực vẫn phát triển mạnh mẽ. Điều này đã tạo động lực để Đà Nẵng tự tin thúc đẩy các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng sân bay nhằm tăng công suất lên 28 triệu hành khách vào năm 2030 và tăng 200.000 tấn hàng hóa vào mỗi năm.

Qua việc đăng cai sự kiện Routes Asia 2022, Đà Nẵng đang từng bước kích hoạt ngành du lịch địa phương và định vị thành phố biển như một trung tâm kinh doanh, đổi mới, logistics, tài chính và văn hóa trong thập kỷ tới.