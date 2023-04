Quảng Nam: Doanh nghiệp đóng cửa tiếp tục tăng, thu ngân sách giảm 29%

Doanh nghiệp đóng cửa tăng

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, trong quý I/2023, toàn tỉnh có 281 doanh nghiệp thành lập, tương ứng với số vốn điều lệ đăng kýhơn 1.639 tỉ đồng. Như vậy, số doanh nghiệp mới giảm 11,3% và vốn điều lệ giảm 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, có 620 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 553 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 12,1%; 32 doanh nghiệp chờ giải thể, giảm 49,2%; 35 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 35,1% so với cùng kỳ năm 2022; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 178 doanh nghiệp, giảm 46%.

Cũng trong 3 tháng đầu năm 2023, Quảng Nam đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 93 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bên cạnh đó, Quảng Nam hiện có khoảng 1.100 dự án đầu tư, trong đó, 970 dự án trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 242.000 tỉ đồng và 194 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 6,06 tỉ USD.

Tính đến hết tháng 3/2023, Quảng Nam đã cấp mới 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 1,1 nghìn tỉ đồng, so với quý I năm 2022 đã giảm 8 dự án và giảm 2,2 nghìn tỉ đồng vốn đăng ký; không có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép.

Thu ngân sách nhà nước giảm 29%

Cũng từ đầu năm 2023 đến nay, việc huy động vốn của các tổ chức tín dụng ở Quảng Nam tăng 8,95% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 76.668 tỉ đồng; dư nợ cho vay đạt 104.711 tỉ đồng, tăng 16,91% so với cùng kỳ.

Trong đó, tín dụng ngắn hạn tăng 9,35% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 57,78%; tín dụng trung dài hạn tăng 2,84% so với đầu năm và chiếm 42,22% trong tổng dư nợ.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.487 tỉ đồng, bằng 25% dự toán và giảm 29% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 5.215 tỷ đồng, đạt 26% dự toán năm và giảm 18% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân giảm do thu ngân sách chủ yếu của Quảng Nam ở khu vực công thương ngoài quốc doanh giảm và phụ thuộc vào Tập đoàn ô tô Trường Hải. Trong quý I/2023, thu ngân sách từ Tập đoàn ô tô Trường Hải đạt 3.415 tỉ đồng (chiếm 65,48% tổng thu nội địa), giảm 30% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thu xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt 1.268 tỉ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,7 nghìn tỉ đồng, giảm 41% so với quý trước và giảm 16,2% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước quản lý là trên 1,3 nghìn tỉ đồng, giảm 5,8%; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện trên 1,2 nghìn tỉ đồng, giảm 38%.

Tính đến ngày 31/3, kế hoạch vốn năm 2023 giải ngân 873.704 triệu đồng, đạt 11,2% so với kế hoạch vốn 2023 được UBND tỉnh giao, đạt 12,7% kế hoạch vốn năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ giao; cao hơn so với cả nước (9,69%) và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022.