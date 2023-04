Du lịch Quảng Nam tăng trưởng tốt, đón hơn 1,63 triệu lượt khách trong quý 1/2023

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I/2023 của địa phương giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 13.710 tỉ đồng.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tốc độ phát triển 3,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 27,4%. Trong đó, công nghiệp giảm 27,3%, xây dựng giảm 28,4%. Riêng mảng dịch vụ có đóng góp lớn nhất trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh, hỗ trợ cho sự sụt giảm của khu vực công nghiệp - xây dựng, tốc độ tăng trưởng đạt 2,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp giảm sâu do một số nguồn thu trọng điểm đạt thấp, đặc biệt nguồn thu chủ lực từ Tập đoàn Trường Hải.

Quy mô nền kinh tế đạt 24,6 nghìn tỉ đồng, thu hẹp hơn 1,1 nghìn tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu GRDP quý I năm 2023: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,4%; công nghiệp - xây dựng chiếm 26,7%; dịch vụ chiếm 37,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 23,4%.

Trong quý 1/2023, hoạt động thương mại và dịch vụ của Quảng Nam tăng trưởng 2,8%. Ngành du lịch cũng đang phục hồi và phát triển khá tốt với nhiều địa điểm hấp dẫn cùng các hoạt động giải trí đa dạng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 đạt hơn 5,5 nghìn tỉ đồng, tăng 5,8% so tháng trước. Tính chung 3 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 12,7 nghìn tỉ đồng, tăng 7,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt trên 1,3 nghìn tỉ đồng, tăng 4,1%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt trên 2,2 nghìn tỉ đồng, tăng 9,4%, trong đó dịch vụ lưu trú 170 tỉ đồng, tăng 37%, dịch vụ ăn uống 2,1 nghìn tỉ đồng, tăng 7,6%; doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 18,7 tỉ đồng, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Đặc biệt, trong quý 1/2023, dịch vụ du lịch Quảng Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng tốt. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 3/2023 ước đạt 575.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 270.000 lượt khách, tăng gấp 84 lần so với cùng kỳ năm 2022, khách nội địa ước đạt 305.000 lượt khách, tăng gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trên địa bàn Quảng Nam ước đạt 1,63 triệu lượt khách, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: khách quốc tế ước đạt 765.000 lượt khách, tăng gấp 85 lần với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 865.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.