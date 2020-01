OnePlus 8 sẽ được trang bị màn hình khủng nhất từ trước đến nay

OnePlus vừa tổ chức một hội nghị truyền thông tại Thẩm Quyến. Tại đây, công ty Trung Quốc đã tiết lộ những phát triển mới của mình trong lĩnh vực công nghệ màn hình và tiết lộ việc sẽ hoàn thiện màn hình 120Hz trong tương lai.



Trong hội nghị, hãng điện thoại đến từ Trung Quốc đã tiết lộ một số điểm nổi bật của chiếc flagship sắp tới của hãng - chiếc OnePlus 8. OnePlus cho biết, chiếc flagship này sẽ được trang bị màn hình OLED 2K với tốc độ làm mới 120Hz và tố độ lấy mẫu màn hình lên tới 240Hz, cao nhất so với những mẫu smartphone đang có mặt trên thị trường hiện nay. Chưa dừng lại ở đó, hãng cũng tiết lộ rằng màn hình mới của OnePlus có khả năng tái tạo màu tốt nhất so với những chiếc smartphone trên thị trường với chỉ số JNCD <0,8. Chỉ số này vượt qua cả ông lớn iPhone 11 (JNCD<0,9) và cao hơn rất nhiều so với chỉ số tái tạo màu của những chiếc smartphone có mặt trên thị trường (trung bình JNCD<0,2)

Thông số chi tiết về công nghệ màn hình mới của OnePlus (Ảnh: Gizmochina)

Đáng chú ý, hãng điện thoại đến từ Trung Quốc thậm chí còn tuyên bố rằng OnePlus 8 sẽ được thực hiện một vài tối ưu hóa độc đáo với màn hình 120Hz. Tất cả những tối ưu này đều nhắm đến 3 yếu tố: thân thiện với người dùng, độ mịn, độ chính xác và mang lại sự thoải mái cho người dùng.

OnePlus là một trong những hãng điện thoại đặt yếu tố chất lượng hiển thị lên hàng đầu. Điều đó có thể được thấy rõ qua dòng sản phẩm tiền nhiệm OnePlus 7, máy được trang bị màn hình với tốc độ làm mới cũng như độ phân giải thuộc hàng "top" so với những chiếc smartphone thời điểm đó. Trong khoảng thời gian vừa qua, OnePlus cho thấy sự tích cực của mình trong việc tối ưu hóa khả năng chơi game trên những chiếc điện thoại của họ. Chính vì vậy, không quá ngạc nhiên khi ở sản phẩm OnePlus 8 sắp tới hãng điện thoại đến từ Trung Quốc sẽ tập trung nâng cấp chất lượng hiển thị màn hình bởi đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng gamming.