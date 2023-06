Novaland bán mảng F&B cho đối tác Singapore

VietTimes – VinaCapital vừa thu xếp thành công thương vụ mua lại mảng F&B của Novaland cho một nhà đầu tư Singapore. IN Hospitality được thuê để quản lý, vận hành chuỗi này thay cho nhà đầu tư mới.

Truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin cho biết, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) đã chuyển giao mảng F&B – vốn được quản lý, vận hành bởi CTCP Nova F&B (Nova F&B) – cho nhà đầu tư mới.

Theo đó, Nova F&B đã được "sang tay" cho nhà đầu tư Singapore. Thương vụ được thu xếp bởi VinaCapital diễn ra trong bối cảnh Novaland đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn diện để tập trung vào mảng kinh doanh chính là bất động sản.

Phía Novaland cũng xác nhận với truyền thông việc đã chuyển giao mảng F&B cho nhà đầu tư mới và việc giữ hay "khai tử" thương hiệu nào trong chuỗi F&B này sẽ do phía nhà đầu tư mới quyết định.

Sau thương vụ trên, nhà đầu tư Singapore đã thuê IN Hospitality – đơn vị sở hữu trung tâm hội nghị GEM Center và White Palace tại TP.HCM – quản lý và vận hành Nova F&B.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thanh Hà Ngọc, Tổng giám đốc IN Hospitality cũng đã trở thành người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Nova F&B kể từ ngày 6/6/2023.

Những thương hiệu nhà hàng, chuỗi cà phê do Nova F&B quản lý

Trả lời tờ Tuổi Trẻ Online, ông Andy Ho – Tổng giám đốc VinaCapital cho biết đơn vị quản lý, vận hành chuỗi nhà hàng và thức uống của Nova F&B hiện nay là IN Holdings (công ty mẹ của IN Hospitality) và chuỗi này sẽ được đổi tên thành IN Dining.

"VinaCapital hiện là cổ đông của IN Holdings và đồng hành với doanh nghiệp trong 4 năm qua. Do đó, tập đoàn hiểu rõ năng lực và nhìn ra cơ hội khi giới thiệu IN Holdings cho đối tác tiếp quản Nova F&B", ông Andy Ho nói.

Về Nova F&B, thương hiệu này được Novaland chính thức ra mắt vào tháng 8/2020 với mục tiêu phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm với hệ thống hàng trăm chuỗi nhà hàng, cà phê, bar, club.

Các thương hiệu nhà hàng, chuỗi cà phê do Nova F&B quản lý gồm: Jumbo Seafood, The Dome Dining &Drinks, Dynasty House Hongkong Dimsum & Hotpot, Au Lac Do Brazil; Marina Club, Embassy Lounge, Number 1 Beach Club, Food Train Restaurant, Grand Lounge; Saigon Casa cafe, Gloria Jean’s Coffees; Mojo Coffee, Cà phê Cô Ba...

Từ đầu năm 2023 đến nay, Nova F&B đã có tới 4 lần thay đổi người đại diện pháp luật, từ ông Nguyễn Thảo Quân sang bà Võ Thị Thiên Nga, bà Nguyễn Thị Thúy rồi bà Nguyễn Thanh Hà Ngọc như đã nêu.

Trung tuần tháng 4/2023, vốn điều lệ của Nova F&B đã tăng mạnh từ mức 180 tỉ đồng lên 600 tỉ đồng./.