Người lao động di cư bị ảnh hưởng do COVID-19 nhận cứu trợ từ các Đại sứ quán

Hôm nay, ngày 5/10/2021 - Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ quán Thụy Sĩ công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá gần 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ những người lao động di cư gặp khó khăn tại TP.HCM, giúp họ vượt qua khó khăn kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong vòng ba tháng tới, hơn 700 lao động di cư gặp khó khăn và dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, tại những quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất (Quận 4, 6, 9, 7,11, 12 và Bình Thạnh) sẽ nhận các suất hỗ trợ tiền mặt trị giá 1,5 triệu đồng để trang trải những nhu cầu thiết yếu như thực phẩm và thuốc men.

Hoạt động này do hai tổ chức đối tác của Oxfam triển khai gồm Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) và Trung tâm Nghiên cứu Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC). Theo kế hoạch, DRD và SDRC sẽ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và chính quyền địa phương để hỗ trợ trao tiền cho người lao động.

Gói cứu trợ được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá tình hình người lao động nhập cư bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại TP.HCM vào tháng 8 năm 2021 do Oxfam tại Việt Nam và hai tổ chức đối tác thực hiện. Kết quả cho thấy nhiều lao động nhập cư phi chính thức đang phải đối mặt với vòng xoáy mưu sinh. Họ đã mất việc làm và thu nhập do giãn cách xã hội kéo dài nhưng lại chưa được hưởng hỗ trợ vì một số lý do.

“Đây là bằng chứng cho mối quan hệ đối tác bền chặt giữa New Zealand và Việt Nam” Ông Joseph Mayhew, Đại diện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam nói. “Sáng kiến thiết thực này sẽ góp phần giảm bớt những tác động của Covid-19 đối với người lao động và gia đình họ. Tôi tự hào chia sẻ rằng, thông qua Quỹ Đại sứ New Zealand, chúng tôi đã hỗ trợ được hơn 3000 phụ nữ trên khắp Việt Nam bị tác động bởi Covid-19 trong năm vừa qua”.

“Thụy Sĩ luôn sát cánh cùng Việt Nam vượt qua đại dịch Covid. Trước đó, Thụy Sĩ đã viện trợ cho Việt Nam số trang thiết bị y tế trị giá 5,5 triệu USD (126 tỷ đồng). Hôm nay, Đại sứ quán Thụy Sĩ vui mừng thông báo khoản đóng góp nhân đạo nhằm hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương ở thành phố Hồ Chí Minh, thông qua hợp tác với tổ chức Oxfam và SDRC”, bà Vanessa Di Giorgi, tùy viên ngoại giao, Đại sứ quán Thụy Sĩ nói.

‘Chúng tôi đánh giá cao sự đoàn kết chung tay của các đại sứ quán trong việc hỗ trợ người dân trong hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau. Hỗ trợ nhân đạo là một chương trình quan trọng trong chiến lược quốc gia của Oxfam. Hỗ trợ tiền mặt là hỗ trợ quan trọng và thực tế nhất để người dân có lựa chọn cho mình, đảm bảo tính linh hoạt và nhân phẩm. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để xác định các ưu tiên hàng đầu trong việc hỗ trợ cộng đồng phục hồi sau cuộc khủng hoảng COVID-19 ”, ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam chia sẻ.